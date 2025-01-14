Uçakta neden şort giymemek gerek? Eski bir havayolu çalışanı açıklıyor

Havaalanına giderken gideceğiniz yere uygun bir şekilde giyinmek mantıklı gibi görünse de, özellikle uçaktaki kabin içi havalandırma sisteminin soğuk olması nedeniyle, deneyimli yolcular bunun her zaman akıllıca olmayabileceği yönünde çeşitli nedenler ileri sürüyor. Dünyaca ünlü bir havayolu şirketinin eski bir çalışanı TikTok'ta bu yönde tavsiyeler verirken konforun ötesinde güvenliğe odaklanan bir ipucu vererek uçuşlarda şort giymememizi tavsiye ediyor.

Drake Pooley, “Belki bunun bir şaka olduğunu düşünüyorsunuz ama şort giymeyin. Bu özellikle acil bir durumda hızla dışarı çıkmanız gerektiğinde verebileceğim en iyi tavsiye. Acil çıkış kapısından açılan şişme kaydırak, sizi olabildiğince hızlı bir şekilde aşağı indirmek için tasarlandı ve kayarken sürtünmeyle yakıyor!” uyarısında bulunuyor.

Pooley, bu gibi durumlarda cildinizi korumanız gerektiğinin önemini vurgularken “Öyle ki, eğer aşağı doğru kayıyorsanız, ellerinizi uyluklarınızın üstünde tutmanız gerekiyor çünkü kaydırakta ellerinizi kullanmaya çalışırsanız elleriniz yanabilir ve cildiniz yanabilir” diyor.

Haberin Devamı

DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ