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Uçaklarda yeni dönem resmen baÅŸladÄ±!

UÃ§ak yolculuÄŸu yapacaklarÄ± Ã§ok yakÄ±ndan ilgilendiren karar! Uzun sÃ¼redir devam eden uygulamaya son verildi. SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Fahrettin Kocaâ€™nÄ±n 'hastaneler dÄ±ÅŸÄ±nda maske zorunluluÄŸu kalktÄ±' aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan uÃ§aklarda maske kullanÄ±m zorunluluÄŸu da kaldÄ±rÄ±lÄ±yor.Â

30.05.2022 - 15:50 | | Ä°brahim YILDIZ/Ä°STANBUL,(DHA) -
Uçaklarda yeni dönem resmen baÅŸladÄ±!

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabÄ±ndan bir aÃ§Ä±klama yapan TÃ¼rk Hava YollarÄ± (THY) Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Bilal EkÅŸi, "YarÄ±n size maskelerimizin ardÄ±ndan deÄŸil, her zamanki gibi tÃ¼m iÃ§tenliÄŸimiz ile gÃ¼lÃ¼mseyeceÄŸiz. MilletÃ§e gayret ettik, kurallara uyduk, sabrettik ve kazandÄ±k. Åžimdi tebessÃ¼m zamanÄ±" paylaÅŸÄ±mÄ±nda bulundu.Â 

Maske ile ilgili yeni karar! 81 ile yazÄ± gönderildi
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