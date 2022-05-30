Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabÄ±ndan bir aÃ§Ä±klama yapan TÃ¼rk Hava YollarÄ± (THY) Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Bilal EkÅŸi, "YarÄ±n size maskelerimizin ardÄ±ndan deÄŸil, her zamanki gibi tÃ¼m iÃ§tenliÄŸimiz ile gÃ¼lÃ¼mseyeceÄŸiz. MilletÃ§e gayret ettik, kurallara uyduk, sabrettik ve kazandÄ±k. Åžimdi tebessÃ¼m zamanÄ±" paylaÅŸÄ±mÄ±nda bulundu.Â

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