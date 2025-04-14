Üç gün süren kar yağışı bir kenti beyaza bürüdü: 124 yerleşim yerinin yolu kapandı

Ağrı’da 3 gündür etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle 124 yerleşim biriminin yolu kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, yolları açmak için çalışma başlattı. Özellikle yüksek bölgelerde kar kalınlığının 40 santimetreye ulaştığı yerlerde çalışmalar kesintisiz devam ediyor.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erhan Tenekeci, "Kış boyunca 4 bin 830 kilometrekare yol ağımızda karla mücadele ettik. Baharda da mücadelemize devam ediyoruz. 942 yerleşim biriminden 124'ünün yolu kapandı. Bu yollarda çalışmalarımız sürüyor" dedi.

MUŞ

Muş’ta iki gündür etkili olan yoğun kar yağışı kenti beyaza bürürken, 55 köy yolu da ulaşıma kapandı.

Kent genelinde etkili olan kar yağışı yaşamı zorlaştırdı. Kentte 55 köy yolu, kar nedeniyle ulaşıma kapandı. Muş İl Özel İdaresi ekipleri, yolların bir an önce açılması için yoğun bir şekilde çalışıyor. Araçları ile köy yolunda mahsur kalan bir aileye il özel idaresi ekipleri yetişti. Aile, mahsur kaldığı yerden kurtarılarak ekiplerin aracı ile köye ulaştırıldı. Aile fertleri ekiplere teşekkür etti.

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Konuya ilişkin açıklama yapan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, "Muş genelinde nisan ayında kar yağışı etkili olmaya başladı. Yüksek kesimlerde ulaşıma kapanan köy yollarını açmak için ekiplerimiz sahada çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Köylerine giderken Üçevler grup köy yolunda mahsur kalan aile, ekiplerimiz tarafından kurtarıldı. Ailenin aracı araziye uygun olmadığı için ekiplerimizce aile köye ulaştırıldı" dedi.

KAĞIZMAN-CUMAÇAY KARAYOLU ULAŞIMA KAPANDI

Kars'ta etkili olan kar yağışı Kağızman-Cumaçay kara yolunda ulaşıma kapattı. Kağızman-Cumaçay kara yolu da olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşıma kapanırken, Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri, yolun açılması için karla mücadele çalışması başlattı.

Karayolları ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar bölgede etkili olan tipiden dolayı zaman zaman aksıyor.

Karayolları ekiplerinin kapalı bulunan karayolunu kısa sürede açması bekleniyor.