TYT sınavı ne zaman? (2026)

Haberin Devamı

2026 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) hazırlıklarında ilk ve en önemli basamak olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) için heyecan dorukta. TYT, üniversiteye geçişin kapısını aralayan zorunlu bir sınav olup, adayların mantıksal düşünme, akıl yürütme, değerlendirme ve düşünme temelli problem çözme gibi temel bilişsel yeteneklerini ölçmeyi hedefler. Bu sınav, tüm adayların eşit şartlarda yarıştığı ilk aşamayı temsil ederken, gelecekteki akademik başarıları için sağlam bir temel oluşturuyor. TYT'nin ardından gelen Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) ile birlikte, öğrenciler lisans programlarına yerleşmek için gereken puanları toplarlar. Bu büyük maratonun başlangıç düdüğü için geri sayım resmen başlamış durumda.

2026 TYT sınavı ne zaman?

Üniversite hayali kuran milyonlarca öğrencinin merakla beklediği 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) takvimi belli oldu. YKS'nin ilk ve en temel oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT)'nin ne zaman yapılacağı, adayların çalışma programlarını şekillendirmesi açısından kritik öneme sahip.

ÖSYM'nin 2026 yılı için açıkladığı sınav takvimine göre, TYT sınavı Haziran ayının üçüncü hafta sonunda gerçekleştirilecek. Buna göre resmi olmayan sınav tarihleri şu şekilde olacak:

2026 TYT sınav tarihi ve saati: 20 Haziran 2026 Cumartesi günü, saat 10.15'te başlayacak.

TYT ile birlikte YKS maratonu da resmen başlayacak. TYT'nin hemen ertesi günü ise alan yeterliliklerini ölçen diğer oturumlar adayları bekliyor olacak: