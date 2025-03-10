Twitter (X) çöktü mü? Twitter'da erişim sorunu yaşanıyor

Instagram ve Facebook gibi Türkiye’de en fazla kullanılan sosyal medya platformları arasında yer alan Twitter’ı kullanmak isteyen kullanıcılar paylaşım yapma sorunu yaşıyor.

Twitter (X) hata tespit arıza / kesinti raporu gün içerisinde yaşanan sorunlarla birlikte en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. "Twitter'da ne sorun var, çöktü mü dondu mu?" sorusunun cevabını araştırıyor.

Twitter'da paylaşım yapmakta sorun yaşanırken, akış da yenilenmiyor. Aklamanın neden kaynaklandığına dair henüz açıklama yapılmadı.

TWİTTER!A GİRİŞ SORUNU YAŞAYANLAR NE YAPMALI?

Twitter’a giriş yapmakta sorun yaşayan kullanıcılar ilk olarak ağ bağlantısını kontrol etmelidir. Ardından telefonlarının mobil marketlerinden uygulamanın güncel olup olmadığına bakılabilir. Uygulamanın son sürümü telefona kurulup tekrar deneyiniz. Sorun çözülmediği takdirde masaüstü veya diğer seçenekler ile giriş yapabilirsiniz.