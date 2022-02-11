Twitter çöktü mü? Twitter neden açılmıyor ve ne zaman düzelecek?
Birçok kullanıcı sosyal medya platformu Twitter'a erişim sağlayamıyor. Twitter'a girmek isteyen kullanıcılar, "Bir hata oluştu fakat endişelenme gerek yok, senden kaynaklanmıyor" uyarısıyla karşılaşıyor.
11.02.2022 - 21:04 |
Sosyal medya platformu Twitter'a girmek isteyen kullanıcılar, bir hatayla karşılaşıyor. Hatada, "Bir hata oluştu fakat endişelenme gerek yok, senden kaynaklanmıyor" uyarısıyla karşılaşıyor.
Twitter'a girmek isteyen kullanıcılar Twitter'ın verdiği bu hata karşısında, farklı sosyal medya hesaplarından "Twitter çöktü" iddialarını paylaşmaya başladı.