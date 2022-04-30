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Tuzla'daki patlamada flaş gelişme! 2 kişi tutuklandı

Tuzla'da, 3 işçinin öldüğü 9 işçinin yaralandığı 3 katlı vernik ve boya fabrikasındaki patlamaya ilişkin gözaltına alınan fabrikanın sahibi ve mesul müdürü adliyeye sevk edildi. İş yeri sahibi ve mesul müdür çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

30.04.2022 - 19:40 | | DHA
Tuzla'daki patlamada flaş gelişme! 2 kişi tutuklandı

Çalışma ruhsatının olmaması nedeniyle 2021 yılı sonu mühürlenen fabrikada yaşanan patlamanın ardından polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişleri olay yerinde incelemelerde bulundu.

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