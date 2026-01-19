Tuzla'da korkutan fabrika yangını!
19.01.2026 - 11:26Güncellenme Tarihi:
İstanbul Tuzla’da faaliyet gösteren bir çakmak üretim fabrikasında sabah saatlerinde yangın paniği yaşandı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın tüm çatıyı sardı. Çok sayıda ekibin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
İstanbul Tuzla'da saat 10:15 sıralarında çakmak üretim fabrikasında korku dolu anlar yaşandı. İddiaya göre 3 katlı üretim tesisinin üst katında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.
Yangın kısa sürede büyüyerek fabrikanın çatı kısmına doğru sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve ekibi sevk edildi.
YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Ekiplerin müdahalesiyle üretim tesisi tahliye edilirken, yangın kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle fabrikada büyük çaplı maddi hasar oluştu. Polis ekipleri tarafından yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldI.