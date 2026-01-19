Tuzla'da korkutan fabrika yangını!

İstanbul Tuzla'da saat 10:15 sıralarında çakmak üretim fabrikasında korku dolu anlar yaşandı. İddiaya göre 3 katlı üretim tesisinin üst katında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.



Yangın kısa sürede büyüyerek fabrikanın çatı kısmına doğru sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve ekibi sevk edildi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Ekiplerin müdahalesiyle üretim tesisi tahliye edilirken, yangın kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle fabrikada büyük çaplı maddi hasar oluştu. Polis ekipleri tarafından yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldI.