Tuzla'da 2 Temmuz Pazar gÃ¼nÃ¼ annesi ve iki kardeÅŸiyle birlikte bir kafeye giden yÃ¼zde 40 zihinsel engelli Elif Zehra Ä°. kafenin otoparkÄ±nda kayboldu. GenÃ§ kÄ±zÄ±n annesi GÃ¼lten BozkÄ±zÄ±l hemen polise giderek kayÄ±p baÅŸvurusunda bulundu. Ã‡alÄ±ÅŸmalar sonrasÄ± Elif Zehra Ä°.'nin izine Gebze'de ulaÅŸÄ±ldÄ±. Jandarma ekipleri telefon sinyali ile tespit edilen adrese gece saat 00.00'de baskÄ±n yaptÄ±. YapÄ±lan baskÄ±nda Elif Zehra Ä°. yatak odasÄ±nda bulundu. Ev iÃ§erisinde bulunan 3 kiÅŸi ise gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

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CÄ°NSEL Ä°STÄ°SMAR Ä°DDÄ°ASI GENÄ°Åž Ã‡APLI ARAÅžTIRILIYOR

Olayla ilgili yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda 1'i yabancÄ± uyruklu toplam 8 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Elif Zehra Ä°., Gebze Adliyesine getirilerek pedagog eÅŸliÄŸinde ifadesi alÄ±nma iÅŸlemleri devam ediyor. Cinsel istismar iddialarÄ± Gebze Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan geniÅŸ Ã§aplÄ± yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda araÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yor.

5 gÃ¼n sonra bulunan Elif Zehra Ä°.'nin annesi GÃ¼lten BozkÄ±zÄ±l, "KÄ±zÄ±m 5 gÃ¼n Ã¶nce kaybolmuÅŸtu. DÃ¼n akÅŸam 21.30 sÄ±ralarÄ±nda telefonumuza bir sinyal geldi. YanÄ±na gittik. KirazpÄ±nar'da bulundu. GittiÄŸimiz yer harabe ve gecekondu bir yerdi. Jandarma ekiplerini Ã§aÄŸÄ±rdÄ±k. Saat 00.30 gibi kÄ±zÄ±mÄ±zÄ± aldÄ±k. Ãœzerine kapÄ± kilitli 4 gÃ¼n boyunca 3 kiÅŸiyle o evde yaÅŸamÄ±ÅŸ. Åžu anda psikolojisi allak bullak. Ã‡ok zor ÅŸeyler yaÅŸamÄ±ÅŸ. Allah kimsenin baÅŸÄ±na bÃ¶yle bir ÅŸey vermesin. 8 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Bir tanesi kadÄ±n ve Ã–zbekistan uyruklu. Benim yÃ¼reÄŸim yandÄ±. BaÅŸka kimsenin yÃ¼reÄŸi yanmasÄ±n. KardeÅŸim Berkan'Ä±n telefonuna gelen sinyal sayesinde bulduk" dedi.

Elif Zehra Ä°.'nin Ã¼zerinde sigara sÃ¶ndÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yleyen GÃ¼lten BozkÄ±zÄ±l, "VÃ¼cudunun bazÄ± yerlerinde Ã§izikler var. Ekipler eve baskÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ±nda benim kÄ±zÄ±m yatak odasÄ±nda oturmuÅŸ ÅŸekilde duruyordu. Ondan sonra alÄ±p benim yanÄ±ma getirdiler. Ev harabe iÃ§indeydi. Evin iÃ§inde uygunsuz ÅŸeyler vardÄ±. Herkesin cezasÄ±nÄ± Ã§ekmesini istiyorum. Sokak sokak kÄ±zÄ±mÄ± aradÄ±m. KÄ±zÄ±mÄ± Tuzla'da ÅŸeker vererek uyutup o eve gÃ¶tÃ¼rÃ¼yorlar. KÄ±zÄ±mÄ±n anlattÄ±klarÄ±na gÃ¶re yakalanan 8 kiÅŸi, kÄ±zÄ±mÄ± baÅŸka yollarda kullanacaklarmÄ±ÅŸ. Bizi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ zaman mutlu oldu. KÄ±zÄ±mÄ±n gÃ¶zleri yuvasÄ±ndan Ã§Ä±kmÄ±ÅŸ halde ve aÅŸÄ±rÄ± derecede korkmuÅŸ. KÄ±zÄ±m iÃ§erde ÅŸu anda ifade veriyor. Jandarma ekiplerini gÃ¶rÃ¼nce kÄ±zÄ±ma tokat vurup dÄ±ÅŸarÄ±ya atmaya Ã§alÄ±ÅŸmÄ±ÅŸlar" diye konuÅŸtu.