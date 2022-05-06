Tuzla’da gemide karbondioksit sızıntısı: 4 işçi zehirlendi

Olay, Tuzla’da Aydıntepe Mahallesindeki Ada Tersanesinde saat 10.50 sıralarında yaşandı. Tersanede bulunan ve bakım onarım çalışması yapılan Liberya bandıralı Gulf Petrolyum 4 isimli geminin alt bölümünde iddiaya göre bakım yapılacak tüplerden birinde karbondioksit sızıntısı oluştu. Sızıntı nedeniyle gaz zehirlenmesi yaşayan 4 işçi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince çevre hastanelere kaldırıldı. Ekiplerin olay yerinde çalışması sürüyor.



İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Saat 10.54'te alınan ihbarda, Aydıntepe Mahallesindeki tersanede bakım için bulunan Liberya bandıralı Gulf Petrolyum4 adlı gemide çalışan işçilerin gaz zehirlenmesine maruz kaldıkları ihbarı alınmıştır.

Olay yerine acil sağlık, güvenlik ve itfaiye ekipleri sevk edilerek gerekli müdahale çalışmaları başlatılmıştır. Alınan ilk bilgilere göre; bakım yapılacak tüplerden birinde meydana gelen karbondioksit sızıntısı nedeniyle gaz zehirlenmesine maruz kalan 4 işçi, 112 Acil Sağlık ekiplerimizce çevredeki hastanelere sevki sağlanmıştır. Konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştır" denildi.