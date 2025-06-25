Tuvalette telefon kullanıyorsanız bu haber sizi ilgilendiriyor! Uzmanlar uyardı: Ciddi hastalıklara davetiye çıkarıyor 'Hemen bu alışkanlığınızdan vazgeçin'

Cep telefonu kullanıcılarına kritik bir uyarı geldi. Günlük hayatımızın vazgeçilmezi haline gelen akıllı telefonların, bu tür ortamlarda maruz kaldığı mikroplarla birlikte ciddi hastalıklara davetiye çıkarabileceği vurgulayan uzmanlar, umumi tuvaletler ve ortak kullanım alanlarında telefon kullanımının, sanılandan çok daha fazla sağlık sorununa yol açabileceğini belirti. Peki, bu basit alışkanlık hangi riskleri beraberinde getiriyor? İşte detaylar...

Cep telefonu, akıllı tabletler her zaman işleri kolaylaştırsa da doğru yerde kullanılmadığında pek çok sağlık sorununa neden olabiliyor. Leicester Üniversitesi'nde yapılan bir çalışmada, cep telefonu ve tabletlerin banyo, tuvalet gibi yerlere taşınmasının onları tehlikeli mikroorganizmaların yuvası haline getirebileceği ifade edildi.

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Betül Bal, bu tip alışkanlıkların ishal ve mide-bağırsak enfeksiyonlarına neden olabilen E-coli ile akciğerde enfeksiyonla yol açabilen Pseudomonas tehlikesi taşıdığını belirtti.

"Eller sabunla yıkansa bile her yere temas eden telefon ya da tablete yeniden dokunulduğunda bulaş mümkündür. Bu nedenle bu tür ürünlerin düzenli olarak dezenfektanlarla temizlenmesi önemlidir" açıklaması yaptı.

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ŞAHSİ EŞYALAR İYİ DEZENFEKTE EDİLMELİ

Sadece cep telefonu değil havlu, diş fırçası, tarak ve bunun gibi tüm şahsi eşyaların özellikle de klozet bölgesinden uzak tutulması gerektiğine dikkat çeken Uzm. Dr. Betül Bal, "Çıplak gözle görülmeyen bakteriler şahsi eşyaların üzerinden kişiye bulaşabilir. Mümkün mertebe şahsi eşyaların yüzde 70 alkol içeren dezenfektanlarla temizlenmesi, toplu kullanım alanlarından çıkarken el temizliğinin doğru yapılması hastalıklardan koruyucu olmaktadır" ifadelerini kullandı.

BESİN TEMİZLİĞİNDEN EMİN OLUN

Özellikle yaz sürecinin geldiği son dönemlerde E.coli bakterisiyle daha sık karşılaşılabildiğini kaydeden Uzm. Dr. Betül Bal, "Genellikle şiddetli ishale neden olan çoğu escgerichia coli vakaları dışkı veya ağız yoluyla bulaşır. Bu, görülemeyecek kadar küçük dışkıdaki bakterilerin ağız ve sindirim sistemine girmesiyle meydana gelir. Buna neden olan kaynaklar ise bozulmuş veya çiğ besinlerle kirli sulardır. Temizliğinden emin olunmayan besinlerin, pastörize edilmemiş sütlerin tüketilmemesi önemlidir. Ev ve bulunulan bölgelerin hijyen içinde olması, eğer artan yemek varsa güvenli biçimde muhafaza edilmesi bu bakteri ve etkilerinden koruyucu olmaktadır" şeklinde konuştu.