GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemTuvalet ihtiyacını gidermek isterken canından oluyordu
HaberlerGündem Haberleri Tuvalet ihtiyacını gidermek isterken canından oluyordu

Tuvalet ihtiyacını gidermek isterken canından oluyordu

27.02.2026 - 22:46Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Melek FIRAT/AYDIN,(DHA)

Tuvalet ihtiyacını gidermek isterken canından oluyordu

Aydın’ın Efeler ilçesinde tuvalet ihtiyacını gidermek için girdiği inşaat alanında dengesini kaybeden Ahmet K., birinci kattan zemine düşerek yaralandı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Ata Mahallesi 645 Sokak’ta meydana geldi. Alkollü olduğu öne sürülen Ahmet K., iddiaya göre tuvalet ihtiyacını gidermek amacıyla bir inşaat alanına girdi. İnşaat içerisinde dengesini kaybeden Ahmet K., birinci kattan zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Düşme sonucu bacağı kırılarak yaralanan Ahmet K., ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Güncel Haberler

Iğdır'da köy yolunda mahsur kalan öğrenci servisi kurtarıldı
#Gündem

Iğdır'da köy yolunda mahsur kalan öğrenci servisi kurtarıldı

Tuvalet ihtiyacını gidermek isterken canından oluyordu
#Gündem

Tuvalet ihtiyacını gidermek isterken canından oluyordu

Kafe ve Kafeterya İşletmeleri Temel İçecek Grupları Azami Fiyat Tarifesi! Sakarya'da çayda ‘Azami 100 TL' kararı tepki çekti
#Gündem

Kafe ve Kafeterya İşletmeleri Temel İçecek Grupları Azami Fiyat Tarifesi! Sakarya'da çayda ‘Azami 100 TL' kararı tepki çekti