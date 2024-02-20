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Tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen avukat Feyza Altun serbest bırakıldı

Avukat Feyza Altun savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle sevk edildiği sulh ceza hakimliğinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

20.02.2024 - 09:48 | | Oğuzhan UYSAL/İSTANBUL, (DHA)
Tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen avukat Feyza Altun serbest bırakıldı

 

Avukat Feyza Altun, sosyal medya hesabından şeriat ile ilgili mesaj yazdı. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı paylaşımların ardından 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme' suçundan soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Feyza Altun'un Beykoz'taki evinde arama yapıldı. Aramanın tamamlanmasının ardından Altun dün gözatına alınarak emniyet müdürlüğüne götürülmüştü.

ADLİ KONTROLLE SERBEST
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Feyza Altun sabah saatlerinde Beykoz Adliyesine getirildi. Savcılıkta ifadesi alınan Altun, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Altun adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)

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