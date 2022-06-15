TÜSİAD başkanı Orhan Turan kimdir, TÜSİAD Başkanı ne dedi? Orhan Turan kimdir, nereli, kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de partisinin grup toplantısına katıldı. Burada gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Orhan Turan'ın, derneğin Yüksek İstişare Kurulu (YİK) toplantısında Türkiye siyasetine ilişkin açıklamalarını eleştirdi ve "NATO meselesinde, İsveç ve Finlandiya terörle mücadelede net, somut ve kararlı adımlar atana kadar duruşumuzu kesinlikle değiştirmeyiz. Ey TÜSİAD'ın başına gelen beyefendi. Dış politikada sen bize ders veremezsin. Sen daha çıraksın. Kalfa dahi olamadın. Dün 1 bugün 2. Ne oldu ki bu iktidara ders vermeye kalkıyorsun. Sen önce haddini bil. Bunlar akıllarını başlarına almadıkları sürece iktidarın kapısından içeri giremezler. Bunu da bilmeleri lazım.” Dedi.

TÜSİAD BAŞKANI ORHAN TURAN NE DEDİ?

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ise 'rekabetçi kur ve cari fazla politikalarının günümüze uyumlu olmadığını ve istenilen sonucu vermediğini' belirterek, "Enflasyonla mücadelede tüm dünya faiz artırırken, biz tersi bir politika izliyoruz. TÜFE (enflasyon) üç haneye yükseliyor, fakirleşerek büyüyoruz... Artan risk seviyesi sürdürülemez, geleneksel politikalara dönmeliyiz... İzlenen ekonomi politikalarıyla gelirlerimiz eriyor" eleştirisinde bulundu.

TÜSİAD Başkanı Turan'ın konuşması şöyle:

Yeni gerçekler iktisat biliminin merceğinden değerlendirildiğinde yakın geçmişe damgasını vuran para politikalarının sürdürülemeyeceği belirginleşiyor. Daha net ifade etmem gerekirse; geride bıraktığımız 14 yılın genişlemeci para politikası dönemi kapanıyor. Bu politikalar Türkiye'nin dönem dönem yaşadığı krizlerden çıkabilmesini kolaylaştıran bir etki yapmışlardı. Oysa şu an küresel ekonominin geçmekte olduğu döngüde rüzgâr karşıdan esiyor ve işimizi çok daha fazla zorlaştırıyor.

ORHAN TURAN KİMDİR?

Türkiye'nin yüzde 100 yerli sermayeli en büyük yalıtım firması olan ODE Yalıtım'ın Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, 1981 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldu.

Marmara Üniversitesi'nde İşletme Yüksek Lisansı'nı da tamamlayan Orhan Turan, Sabancı Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi'nde lisansüstü seviyesinde ders verdi.

Milliyet Gazetesi, CNNTürk ve Ernst & Young işbirliğiyle yapılan Yılın Girişimcisi yarışmasında 2008 yılında "Yılın Girişimcisi" ödülünü alan Orhan Turan, Monte Carlo'da düzenlenen "Dünya Yılın Girişimcisi" yarışmasında Türkiye'yi temsil etti.

İş hayatı boyunca sivil toplum örgütlerinde görev almaya büyük önem veren Orhan Turan, sivil toplum kuruluşlarında 30 yıldır aktif görev almaktadır. Bu kapsamda Isı, Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği'nin (İZODER) kurulmasında aktif rol aldı. 1997-1999 yılları arasında İZODER'in Yönetim Kurulu Başkanlığını yapan Turan, 2007-2011 yılları arasında iki dönem de İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği'nin de (İMSAD) Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptı. Turan, 2018-2022 yılları arasında TÜRKONFED'in Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlendi.

18 yıldır TÜSİAD üyesi olan Orhan Turan, TÜSİAD'ın Yönetim kurullarında ve Denetleme Kurulu'nda görev aldı. Turan 29 Mart 2022 tarihinde düzenlenen TÜSİAD Genel Kurulu'nda TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı görevine seçildi.

Evli ve bir çocuk babası olan Turan, iyi derecede İngilizce biliyor.