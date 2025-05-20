TÜSİAD Başkanı hakim karşısında! Aylık gelirini açıkladı

İstanbul 28.Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya sanıklar Orhan Turan ve Mehmet Ömer Arif Aras avukatlarıyla birlikte katıldı. Turan ve Aras’ı aileleri ve arkadaşları da yalnız bırakmadı. Duruşmanın başında kimlik tespiti yapılan sanıklardan Orhan Turan aylık gelirinin 1 milyon lira olduğunu söylerken, Mehmet Ömer Arif Aras ise aylık gelirinin 900 bin lira olduğunu söyledi.

“NASIL SAVUNMA YAPACAĞIMI BİLMİYORUM”

Duruşmada ilk olarak Mehmet Ömer Arif Aras savunma yaptı. Adresinin belli olmasına rağmen soruşturma aşamasında hakkında zorla getirilme kararı çıkarıldığını anlatan Aras, “Her istenildiğinde adliyeye gelebilirdim. Bugün burada bulunmama neden olan suçlamalar tamamen temelsizdir. Bu nedenle nasıl savunma yapacağımı bilmiyorum. Konuşmamın tamamıyla iddianameye konu olan koparılan ifadelerim, birbiriyle bağdaşmamaktadır” dedi.

“YILDA 3 KEZ KONUŞMA HAKKIM BULUNMAKTA”

TÜSİAD’ın 50 yıllık bir kuruluş olduğunu söyleyen Aras, “Tarafımca dernek bünyesinde yılda 3 kez konuşma hakkım bulunmakta. Konuşma içeriği daima insan hakları, hukuk devleti, katılımcı demokrasi çerçevesinde gerçekleşmektedir. 2024'ten beri YİK Başkanıyım. Yargılamaya konu edilen konuşmam, TÜSİAD olağan genel kurulunda yaptım” dedi.

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“KONUŞMAMDA EĞİTİM, LİYAKAT VE HUKUKA GÜVENİN ARTTIRILMASI KONU EDİLDİ”

Yargılamaya konu ifadelerin olağan faaliyetler içerisinde olduğunu anlatan Aras, “Konuşmam, TÜSİAD tarafından hazırlanan Perspektif 2025 Gelecek ve Dönüşüm İçin Yol Haritası ve Öneriler başlıklı kitapçıkta yer alan 11 önerinin açıklamasına dayalıdır. Konuşmamda özellikle eğitim ve liyakat ile hukuka duyulan güvenin artırılması konu edilmiştir. Konuşma içeriğinin amacı ülkemizde ve dünyadaki ekonomik ve toplumsal olaylara değinilerek, refahın nasıl artırılacağına değinmektedir” dedi.