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TUSAŞ'tan 'ANKA-3' paylaşımı

03.03.2025 - 16:09Güncellenme Tarihi:

Kaynak: DHA

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Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ), test süreci devam eden insansız hava aracı ANKA-3'ün görüntülerini paylaştı.

TUSAŞ tarafından geliştirilen ANKA-3, envantere girmeye hazırlanıyor. 'Uçan kanat' yapısı sayesinde düşük radar görünürlüğüne sahip olan ANKA-3, yüksek hız ve yüksek taşıma kapasitesi gibi birçok avantajıyla dikkat çekiyor. 2023 yılında ilk motor çalıştırmasını yapan ANKA-3, 28 Aralık 2023 tarihinde gökyüzü ile ilk buluşmasını gerçekleştirdi. TUSAŞ'ın, sosyal medya hesabından paylaşılan ANKA-3'ün görüntüleri ile beraber, ‘Gün doğmuş, gün batmış, ebed bizimdir’ ifadelerine yer verildi.

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