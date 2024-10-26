TUSAŞ'a alçak saldırı! Sağlık Bakanlığı açıkladı: 22 vatandaşımızdan 15'ü taburcu edildi
Sağlık Bakanlığı: TUSAŞ tesislerine yönelik terör saldırısında yaralanan 22 vatandaşımızdan 15'i taburcu edildi. 7 yaralımızın durumu stabil olup tedavileri hastanelerimizde devam etmektedir.
26.10.2024 - 11:03 | | DHA
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine düzenlenen saldırıda 5 kişi yaşamını yitirirken, 22 kişi de yaralandı. Sağlık Bakanlığı yaralıların son durumuna dair bilgi verdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada: TUSAŞ tesislerine yönelik terör saldırısında yaralanan 22 vatandaşımızdan 15'i taburcu edildi. 7 yaralımızın durumu stabil olup tedavileri hastanelerimizde devam etmektedir." denildi.