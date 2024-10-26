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TUSAŞ'a alçak saldırı! Sağlık Bakanlığı açıkladı: 22 vatandaşımızdan 15'ü taburcu edildi

Sağlık Bakanlığı: TUSAŞ tesislerine yönelik terör saldırısında yaralanan 22 vatandaşımızdan 15'i taburcu edildi. 7 yaralımızın durumu stabil olup tedavileri hastanelerimizde devam etmektedir.

26.10.2024 - 11:03 | | DHA
TUSAŞ'a alçak saldırı! Sağlık Bakanlığı açıkladı: 22 vatandaşımızdan 15'ü taburcu edildi

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine düzenlenen saldırıda 5 kişi yaşamını yitirirken, 22 kişi de yaralandı. Sağlık Bakanlığı yaralıların son durumuna dair bilgi verdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada: TUSAŞ tesislerine yönelik terör saldırısında yaralanan 22 vatandaşımızdan 15'i taburcu edildi. 7 yaralımızın durumu stabil olup tedavileri hastanelerimizde devam etmektedir." denildi.

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