TUS ek yerleştirme tercih işlemleri nasıl yapılır? 2024-TUS 1. Dönem ek yerleştirme başvuru ekranı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2024-TUS 1. Dönem ek yerleştirme tercih işlemlerinin başladığını duyurdu.

Bugün başlayan ek yerleştirme tercih işlemleri 17 Temmuz 23.59'da sonra erecek.

Adaylar, tercihlerini bugün saat 10.30'dan itibaren T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle bireysel olarak elektronik ortamda ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabilecek.

Ek yerleştirme işleminde, 2024-TUS 1. Dönem Başvuru Kılavuzu'nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacak.