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Türkiye'yi ağlatmıştı! Kurye cinayetinde istenen ceza belli oldu

Balıkesir'de, üniversite öğrencisi Ata Emre Akman sipariş götürdüğü sokakta öldüren E.Ö. için iddianame hazırlandı. 18 yaşından küçük olan zanlının 18 yıldan 24 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacağı öğrenildi.

22.05.2024 - 16:08 |
Türkiye'yi ağlatmıştı! Kurye cinayetinde istenen ceza belli oldu

Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümü öğrencisi Ata Emre Akman'ın (20) öldürülmesiyle ilgili savcılık soruşturması tamamlandı. Savcılıkça hazırlanarak Balıkesir 3. Ağır Ceza Mahkemesine sunulan iddianamede, sanık E.Ö.'ye "tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesi talep edildi.

Sanığın yaşının 18 yaşından küçük olması sebebiyle E.Ö. için 'Fiili işlediği sırada 15 yaşını doldurmuş olup da 18 yaşını doldurmamış olan kişiler hakkında suç, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde 14 yıldan 20 yıla, müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde 9 yıldan 12 yıla kadar hapis cezasına hükmolunur' maddesiyle iddianame hazırlandı. E.Ö. hakkında 'tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme suçundan' iddianame hazırlandı.

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