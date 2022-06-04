Türkiye'ye karşı kirli ittifak! Eski düşmanlar iş birliği yapıyor

Suriye'de Türkiye'nin gerçekleştirdiği operasyonlarla oluşturulan güvenli bölgelere saldırılarından vazgeçmeyen YPG/PKK'nın, terör eylemlerinde ise Tel Rıfat ve Münbiç'teki mevzileri öne çıkıyor.

ABD: ENDİŞELİYİZ

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yeni bir askeri operasyon düzenleme planlarından "derin endişe" duyduklarını açıklamıştı.

Amerika’nın Sesi'ne (VOA) konuşan Terör ve Güvenlik Uzmanı Başkan Abdullah Ağar ABD’nin Türkiye ile imza attığı mutabakatın Barış Pınarı Harekatı sırasında imzalandığını anımsatarak mutabakat uyarınca YPG’nin 30 kilometre aşağıya inmesi ve Türkiye’yi etkilememesi gerekirken tam tersine TSK ve ÖSO’ya karşı ağır silahlar kullanıldığını söyledi.

"ABD YOKSA İRAN İLE TÜRKİYE’YE KARŞI İŞBİRLİĞİ Mİ YAPIYOR?"

Ağar ayrıca, “Ukrayna savaşıyla birlikte Rusya, ABD ve diğer batılı ülkeleri, eğer benimlebu şekilde mücadele etmeye devam ederseniz Suriye’deki taktiksel bölgeleri boşaltırım, buraları İranlılar ve Şii milisler, rejim unsurları doldurur diye tehdit ediyor. Ancak ABD bununla ilgili gerekli tepkiyi ortaya koymuyor. Bu da işin çarpık bir başka boyutu. Akla şu geliyor: ABD yoksa İran ile Türkiye’ye karşı işbirliği mi yapıyor?” sorusunu da gündeme getirdi.