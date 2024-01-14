Türkiye'nin yüreğine ateş düştü! Şehitlerimizin yarım kalan hikayeleri yürek yaktı

Türkiye, Pençe-Kilit Harekât bölgesinde şehit olan 9 Mehmetçiğe ağlıyor. Irak’ın kuzeyinde yürütülen harekâtta, önceki gün üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Üsteğmen Gökhan Delen (32), Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu (30), Piyade Uzman Çavuş Serkan Sayin (27), Piyade Uzman Çavuş Hakan Gün (28), Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur (23), Piyade Sözleşmeli Er Emrullah Gülmez (27), İstihkam Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin (27), Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir (23) ve İstihkam Sözleşmeli Er Murat Atar (22) için dün Şırnak’ta, 23’üncü Piyade Tümen Komutanlığı’nda tören düzenlendi.

ŞIRNAK’TA UĞURLAMA

Törene Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Vali Cevdet Atay, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, 23’üncü Piyade Tugay Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç, kamu kurumlarının temsilcileri ve şehitlerin silah arkadaşları katıldı. Törenin ardından Şehit Piyade Üsteğmen Gökhan Delen’in cenazesi Aksaray’a, Şehit Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu’nun cenazesi Giresun’a, Şehit Uzman Çavuş Serkan Sayın’ın cenazesi Adıyaman’a, Şehit Piyade Uzman Çavuş Hakan Gün’ün cenazesi Gaziantep’e, Şehit Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur’un cenazesi Niğde’ye, Şehit İstihkam Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin’in cenazesi Eskişehir’e, Şehit Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir ve Piyade Sözleşmeli Er Emrullah Gülmez’in cenazeleri Kahramanmaraş’a, Şehit İstihkam Sözleşmeli Er Murat Atar’ın cenazesi Ordu’ya götürüldü.

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ÇADIRDAKİ AİLESİNE EV ALACAKTI

Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir’in acı haberi Merkez Dulkadiroğlu ilçesinin Şerefoğlu Mahallesi’ndeki çadırda yaşayan Ali-Ümmihani Özdemir çiftine Kaymakam Fatih Çelikkaya ve yetkililer tarafından verildi. 3 çocuklarından tek oğlu olan bekâr Müslüm’ün şehadet haberiyle Özdemir çifti gözyaşlarına boğulurken, ailenin yaşadığı çadır bölgesine Türk bayrakları asıldı. Ailenin komşularından Nazire Keskin, “Evleri 2 katlıydı, amcaları üst katta, alt katta da bunlar oturuyordu. Depremde ev gitti. Çadırda yaşıyorlardı. ‘Evlenmeden önce size bir ev alacağım’ demiş” dedi. Komşu Hatice Gülbuyruk da ailenin konteyneri ısıtamadığı için çadırda kaldığını söyledi. Şehit Özdemir, dün düzenlenen törenle memleketi Kahramanmaraş’ta son yolculuğuna uğurlandı.

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Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir (23) Kahramanmaraş

BAKAN ÖZHASEKİ: EVLERİ HAZIR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, “Şehidimiz Müslüm Özdemir’in değerli ailesi, bin yılın afetinden sonra kendilerine tahsis edilen konteyneri kendi istekleriyle depo olarak kullanma kararı alarak, çadırda ikamet etmeye başlamış. İsterlerse rezerv alanda konutumuz hazır, isterlerse Bakanlığımızın projesi kapsamında yaşadıkları mahallede yapımı başlayan konutlarımızı 1 ay gibi bir sürede bitirip oradan vereceğiz” dedi. Kahramanmaraş Valiliği’nden yapılan açıklamada da şöyle denildi: “Kahramanmaraş’ta çadırlar tamamen kaldırılmıştır. Ailemize de depremin ilk zamanında verilen çadırın yanı sıra ailenin kendi arsasında ikamet etmek istemesi üzerine konteyner verilmiştir. Devletimiz, depremde evleri yıkılan ve ağır hasar alan tüm vatandaşlarımıza TOKİ Konutları ve Kalıcı Köy Konutlarını yapmaktadır. Şehidimizin ailesi de kırsal mahallemizde ikamet etmektedir ve hak sahibidir. Aile için Kalıcı Köy Konutu kısa sürede yapılarak teslim edilecektir.”

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BABASINA SON SÖZLERİ: BİZ BU VATANI BÖLDÜRMEYİZ

Şehit olan İstihkam Sözleşmeli Er Muhammet Tunahan Evcin’in acı haberi Eskişehir’in Odunpazarı ilçesi Gökmeydan Mahallesi’nde oturan ailesini yetkililer tarafından verildi. Baba Nazif ve anne Ferah Evcin çifti, gözyaşlarına boğuldu. Şehit ailesinin yaşadığı binaya Türk bayrakları asıldı. Yaklaşık 1 yıldır sözleşmeli er olarak görev yapan Evcin’in, ailenin 3 çocuğundan biri olduğu öğrenildi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy’un ziyareti sırasında şehit Evcin’in babası Nazif Evcin, oğluyla gurur duyduğunu söyledi ve “Dün kandili kutladı, ‘Türkiye’yi böldürmeyeceğiz, Türkiye Cumhuriyeti’ni sildirmeyeceğiz, vatan için pisikleri temizleyeceğiz. Askere, polise dua edin’ dedi. Evladımla gurur duydum” dedi. Şehit Evcin bugün öğlen Reşadiye Camii’nde kılınacak namazın ardından Alpu ilçesinde toprağa verilecek.

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İstihkam Sözleşmeli Er Muhammet Tunahan Evcin (27) Eskişehir

2 AYDIR GÖREVDEYDİ

Ordulu İstihkam Sözleşmeli Er Murat Atar’ın şehadet haberi İkizce ilçesi Bolluk Mahallesi’ndeki ailesine verildi. Bekâr olan Atar’ın 8 aylık eğitimin ardından 2 ay önce göreve başladığı bildirildi. 4 kardeş olan şehidin babası Vahip Atar’ın 2021 yılında motosiklet kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi. 2 gün önce dayısını arayıp köye kar yağıp yağmadığını soran Atar, bugün toprağa verilecek.

İstihkam Sözleşmeli Er Murat Atar (22) Ordu

ABİSİ DE ASKER

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Emrullah Gülmez’in acı haberi de Kahramanmaraş Göksun İlçesi Hacıkodal Mahallesi’ndeki baba ocağına askeri yetkililerce ulaştırıldı. Şehidin baba ocağı Türk bayraklarıyla donatıldı. Bekâr olan Gülmez’in 7 kardeşi olduğu belirtildi. Bir ağabeyinin de asker olduğu ifade edilen şehit Gülmez, bugün öğle namazının ardından Hacıkodal Mahallesi’nde son yolculuğuna uğurlanacak.

Piyade Sözleşmeli Er Emrullah Gülmez (22) Kahramanmaraş

16 YIL ARAYLA AYNI ACI SÖZLEŞMESİNİ YENİLEDİĞİ GÜN...

Piyade Uzman Ahmet Köroğlu’nun acı haberi Tuzla Şifa Mahallesi’nde oturan ailesine yetkililerce verildi. Şehit Köroğlu’nun dayısı Özcan Türk, “Bu ailenin ikinci şehidi. 2008 yılında Beytüşşebap’ta kuzeni Talha Köroğlu da şehit olmuştu. Bekârdı. Pazar günü Giresun Çatakkırı köyünde toprağa vereceğiz”dedi. Şehidin akrabası Ömer Cin de “Annesine 2 gün önce bırakacağını söylemiş ama dün sözleşmeyi yenilemiş”diye konuştu. Şehit Köroğlu, bugün Giresun’un Çatakkırı köyünde toprağa verilecek.

Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu (25) İstanbul

GAZİANTEP’E ATEŞ DÜŞTÜ

Piyade Uzman Çavuş Hakan Gün’ün şehit haberi Gaziantep’in Fatih Mahallesi’nde oturan ailesine askeri yetkililer tarafından verildi. Şehidin babası Süleyman Gün gözyaşlarına boğuldu. Şehidin evine ve sokağa Türk bayrakları asıldı. Şehit Gün’ün cenazesi, dün ikindi vakti düzenlenen törenin ardından Asri Mezarlık’taki şehitlikte toprağa verildi.

Piyade Uzman Çavuş Hakan Gün (28) Gaziantep

GÖKHAN ÜSTEĞMEN YASA BOĞDU

Piyade Üsteğmen Gökhan Delen’in şehadet haberi, Aksaray’ın Ereğli Kapı Mahallesi’nde oturan babası Bayram Delen’e askeri yetkililer tarafından verildi. Şehit Delen’in bekâr olduğu öğrenildi. Acı haberin ardından babaevine Türk bayrağı asıldı. Delen bugün Aksaray’da törenle son yolculuğuna uğurlanacak.

Piyade Üsteğmen Gökhan Delen (32) Aksaray

AİLESİNİN İLK GÖZ AĞRISIYDI

Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur’un acı haberi, Vali Yardımcısı Resul Özdemir ve beraberindeki askeri heyet tarafından Niğde merkeze bağlı İlhanlı Mahallesi’nde yaşayan baba Cuma ve anne Hatice Batur’a ulaştırıldı. Oğullarının şehadet haberini aldıktan sonra fenalaşan çifte hazırda bekletilen sağlık ekibi müdahale etti. Şehidin babaevine Türk bayrakları asılırken, yakınları ve komşuları da taziye için eve akın etti. Bekâr ve 4 kardeşin en büyüğü olduğu öğrenilen Şehit Batur, bugün memleketinde düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacak.

Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur (23) Niğde

6 KARDEŞİN ORTANCASI

Piyade Uzman Çavuş Serkan Sayın’ın acı haberi Adıyaman’ın Bahçelievler Mahallesi’nde oturan ailesine İl Jandarma Komutanı Albay Hikmet Uz ve yetkililer tarafından verildi. Emine ve Hacı Ali Sayın çiftinin 6 çocuğundan ortancası olan Uzman Çavuş Serkan Sayın’ın bekâr olduğu öğrenildi. Şehit Sayın, dün memleketi Adıyaman’da düzenlenen törenle toprağa verildi. Cenaze törenine şehidin astsubay ağabeyi Murat Sayın da üniformasıyla katıldı.

Uzman Çavuş Serkan Sayın (27) Adıyaman