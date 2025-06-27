Türkiye'nin üretim deposu! Ve ilk hasat başladı! 'En iyisi Osmaniye'de'

Osmaniye Cevdetiye beldesinde bamya hasadı nedeniyle gerçekleştirilen hasat programına, Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Tarım ve Orman İl Müdürü Erdem Kolabaş katıldı.

BİRÇOK İLE GÖNDERİLİYOR

Türkiye'de bamya üretimi yapılan şehirlerde ilk sırada yer Osmaniye'den, yemeklik olarak Türkiye'nin birçok iline gönderiliyor.

'EN KALİTELİ BAMYA OSMANİYE'DE'

Hasat programının ardından konuşan Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"2 bin 917 dekar alanda yılda 5 bin 600 ton bamya üretimi gerçekleştiriyoruz. Bamyanın en kalitelisi Osmaniye'mizde yetiştiriliyor. Başta çevre iller olmak üzere ülkenin dört bir yanına gönderiliyor. Çiftçilere emeklerinden dolayı teşekkür ederim. Tüm üreticilerimize bereketli, bol kazançlı bir hasat dönemi diliyorum. "

Bamyanın kilo fiyatı pazarda 300 ile 400 TL arasında değişen fiyatlarla satılıyor. Öte yandan bamyanın kurusu tazesinden daha değerli.

Pazarda bamyanın kurusunun kilosunu 3 bin 500 TL'den satan 42 yıllık esnaf Metin Kantarcı şöyle konuştu:

"Aynı altın borsası gibi bamya borsası var. Fiyatı bir iniyor, bir çıkıyor. Şu anda 3 bin 500 TL. 1,5 ay önce 2 bin 700 liraydı. Son aylarda fiyatı müthiş yükseldi, coştu. Kimse yakalayamıyor. Bamyası olanlarda bu arada ihya oldu. Apartman alamasa da iki, üç tane daire alabilirler"

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"GECELERİ KUYUMCU AÇIK DEĞİLDİR. AMA BAMYACI AÇIKTIR"

Peşin paraya satılan bamyanın altın gibi hemen paraya çevrilebildiği gibi alıcının üreticinin kapısına kadar geldiğine değinen Kantarcı, "Geceleri bile satıldığı olur. Kuyumcu açık değildir. Ama bamyacı açıktır. Çiçek bamyası gram altınla yarışıyordu. Herhalde çeyrek altını yakalayacak" diye konuştu.

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MİNİK BAMYALAR İĞNE YARDIMIYLA TEK TEK İPE DİZİLİYOR

Yaz boyunca sabah erken saatlerde üreticiler tarafından çiçeğiyle birlikte toplanan minik bamyalar daha sonra iğne yardımıyla tek tek ipe dizilerek kurumaya bırakılıyor. Bamyaların dizilme işlemleri geç saatlere kadar sürüyor. Tören, düğün ve mevlit gibi programlarda baş yemek olarak nitelendirilip özellikle Konya ve Kayseri'de önemli miktarda tüketilen bamyanın hasadı çok meşakkatli geçiyor.

HASADI ÇOK ZAHMETLİ

Bamyanın hasadının çok zahmetli olduğunu anlatan Emre Can Kantarcı da şunları söyledi:

"Bamyanın fiyatının yükselmesi ve talep görmesinin nedeni toplamasının çok zahmetli olması. Ekmesi, toplaması, dizmesi ve kurutması gibi ürünün tezgaha gelene kadarki aşamaları çok zahmetli olduğu için fiyatının daha da değerleneceğini düşünüyorum"