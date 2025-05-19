Türkiye'nin Malta Büyükelçisi Erdeniz Şen hayatını kaybetti

Dışişleri Bakanlığından Büyükelçi Şen'in hayatını kaybetmesine ilişkin yapılan açıklamada, "Malta'da Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi sıfatıyla devletimizi temsil eden, camiamızın değerli mensubu Erdeniz Şen'i 19 Mayıs 2025 tarihinde kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz." ifadesini kullandı.

Açıklamada, Büyükelçi Şen'in cenazesinin, bugün, Ankara Ahmet Efendi Camisi'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Ankara Karşıyaka Mezarlığı'na defnedileceği belirtildi.

Şen'e rahmet ve ailesine başsağlığı dileğinde bulunulan açıklamada, Büyükelçi Şen'in 1996'dan bu yana Dışişleri Bakanlığında görev yaptığı kaydedildi.

Şubat 2023'ten bu yana Türkiye'nin Valetta Büyükelçisi olarak Malta'da görev yapan Şen, bir süredir Ankara'da tedavi görüyordu.

BAKAN FİDAN'DAN TAZİYE MESAJI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Büyükelçi Erdeniz Şen için sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı.

Bakan Fidan mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Malta’da devletimizi temsil etmekte olan Büyükelçi Erdeniz Şen’i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.