Türkiye'nin insansız savaş uçağı KIZILELMA ilk kez vatandaşla buluşuyor

CNN TÜRK Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, KIZILELMA'ya dair tüm merak edilenleri sordu. İnsansız savaş uçağı ne zaman havada olabilecek? "KIZILELMA"nın farkı ne olacak? Kaç saat havada kalabilecek? Kaç kilo mühimmat taşıyabilecek? Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar yanıtladı.

BAYKAR Savunma Genel Müdürü Haluk Bayraktar, CNN TÜRK canlı yayınında Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk'ün sorularını yanıtladı. İnsansız Savaş Uçağı Bayraktar Kızılelma ilk kez Samsun'da düzenlenen TEKNOFEST'te görücüye çıktı. Haluk Bayraktar, "Kızılelma havada 5-6 saat kalabiliyor. Toplam kalkış ağırlığı 6 ton civarında. Maliyeti yüksek olmayacak, daha düşük maliyetle çok daha fazla üretebileceğiz. Kızılelma'da hedefimiz 2023'ün ilk çeyreğinde bu uçağı uçurmak" dedi.

Biz ilk defa Akıncı'yı 2019 yılında TEKNOFEST'te sergilemiştik. 4 farklı ülkeye de ihracatı gerçekleşmiş bir sistem. Artık bu teknolojinin son noktası, geleceği, insansız savaş uçağı. Bu bizim geleceğe yönelik yatırımımız. Burada gördüğünüz uçak ses hızına yakın hızlarda uçabiliyor. Çok yüksek irtifaya çıkabiliyor. Kızılelma'da hedefimiz 2023'ün en geç ilk çeyreğinde bu uçağı uçurmak.

(İnsansız savaş uçağımız F-16'nın yerini alabilir mi?) Kesinlikle. Ülkemizi, milletimizi güçlü kılacak teknolojiler bizim geliştirdiğimiz teknolojiler. AKINCI şu an taşıdığı yük kapasitesiyle F-16'nın yükünü alabilecek kapasitede. Bizim ülkemizi güçlü kılacak sistemler bizim kendi geliştirdiğimiz bu sistemler. Benim inancım bu tarz sistemler, kendi insanımızın geliştirdiği sistemler ülkemizi ileriye taşıyacak.

HAVADA 5-6 SAAT KALABİLİYOR"

Kızılelma havada 5-6 saat kalabiliyor. Toplam kalkış ağırlığı 6 ton civarında. Maliyeti yüksek olmayacak, daha düşük maliyetle çok daha fazla üretebileceğiz. Kızılelma'nın böylesine önemli misyonu var. Ülkemiz savaş uçağı anlamında da buna kavuşmuş olacak. İnşallah kısa bir süre içinde uçuşu gerçekleşecek.

Biz ilk defa Akıncı'yı 2019 yılında TEKNOFEST'te sergilemiştik. 4 farklı ülkeye de ihracatı gerçekleşmiş bir sistem. Artık bu teknolojinin son noktası, geleceği, insansız savaş uçağı. Bu bizim geleceğe yönelik yatırımımız. Burada gördüğünüz uçak ses hızına yakın hızlarda uçabiliyor. Çok yüksek irtifaya çıkabiliyor. Kızılelma'da hedefimiz 2023'ün en geç ilk çeyreğinde bu uçağı uçurmak.

(İnsansız savaş uçağımız F-16'nın yerini alabilir mi?) Kesinlikle. Ülkemizi, milletimizi güçlü kılacak teknolojiler bizim geliştirdiğimiz teknolojiler. AKINCI şu an taşıdığı yük kapasitesiyle F-16'nın yükünü alabilecek kapasitede. Bizim ülkemizi güçlü kılacak sistemler bizim kendi geliştirdiğimiz bu sistemler. Benim inancım bu tarz sistemler, kendi insanımızın geliştirdiği sistemler ülkemizi ileriye taşıyacak.

HAVADA 5-6 SAAT KALABİLİYOR"

Kızılelma havada 5-6 saat kalabiliyor. Toplam kalkış ağırlığı 6 ton civarında. Maliyeti yüksek olmayacak, daha düşük maliyetle çok daha fazla üretebileceğiz. Kızılelma'nın böylesine önemli misyonu var. Ülkemiz savaş uçağı anlamında da buna kavuşmuş olacak. İnşallah kısa bir süre içinde uçuşu gerçekleşecek.

"RADAR GÖRÜNMEZLİĞİ KONUSUNDA ÇALIŞMALAR YAPILIYOR"

Radar görünmezliği konusunda Kızılelma'da çalışmalar yapılıyor. Radar görünmezliği önemli bir özellik. Milli olarak geliştirilen seyir füzeleri var. Onlar bizi görmeden, biz onları milli seyir füzeleriyle etkisiz hale getirecek imkana sahip olacağız. Bu uçan prototip, bu uçak uçuş yapacak. Bundan sonra seri imalata başlayacağız. En geç 2 yıl içinde seri imalarının başlamasını bekliyoruz.

SELÇUK BAYRAKTAR AÇIKLADI

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar açılışta önemli açıklamalarda bulundu. Bayraktar, habis fikirli kişilere karşı birlikte mücadele edilmesi gerektiğini, ambargo uygulayanlara yönelik de "Ambargo sopası sallayanlar biz yolumuzdan dönmedikçe asla kazanamayacaklar" dedi.

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, ise açılış konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "600 bin genç kardeşimiz başvurdu. 600 binden fazla genç hayatın her alanında tam bağımsız vatan hedefiyle milletimize hizmet edecek teknolojiler geliştirmek için yarışıyor. Öğrenilmiş çaresizliğe başkaldırı budur.

Bu kadarı da yetmez gün daha da fazla mücadele etme günüdür. 2023’te 2024’te 2025’te 2053’te ve hatta 2071’de TEKNOFEST’leri yapmaya devam etmeliyiz.

600 binleri aşan yarışmacı sayımız milyonları geçmeli. Bu yarışmada fidanlar büyümeli, kök salıp meyve vermeli. 2005’teki hissiyatımın bir benzerini T3 Vakfı ekibimizle TEKNOFEST’te ilk kez yola çıktığımda yaşadım. 2018’de şantiye halindeki İstanbul Havalimanı’nda düzenlenen bir model uçak yarışmasına jüri olarak katılmıştık. Orada bulunan Savunma Sanayii Başkanımız ve bazı kurum yöneticilerime TEKNOFEST’i aktardığımda heyecanlandılar. Ekip olarak 4 koldan çalışmaya başladık.

Daha da önemlisi aklımızda hep şu soru vardı. Acaba milletimiz TEKNOFEST’e teveccüh gösterecek mi? Şükürler olsun insanlarımız akın akın TEKNOFEST’e geldi. O anı ve hissiyatımı hiç unutamam. TEKNOFEST’in ilk sabahı 10 binlerce gencin akın akın gelmesiyle rüyalar alemindekine benzer bir şenlik alanına dönüştü. Hayallerimiz gerçek oldu. İşte o gün yaptığımız bu işin aynı 2005’te olduğu gibi önünün açık olduğunu hissettim.

Yine muhteşem bir TEKNOFEST açılışında sizlerle birlikteyiz. Sevgili genç kardeşlerim, bilimde, kültürde, sanatta, teknolojide inovasyon getiremiyorsanız durduğunuz yerde sayıyorsanız. Menzile varmamız asla mümkün değil.

Ambargo sopası sallayarak bizleri korkutmaya çalışanlar, milli teknolojileri engellemek için darağacı koymaya çalışanlar biz yolumuzdan dönmedikçe asla kazanamayacaklar.

Durmadan, yılmadan, asla pes etmeden, tam bağımsız bir Türkiye için azim ve gayretle yürüyeceğiz. Biz yürüdükçe güzel vatanımıza, kardeş Azerbaycan’a ve mazlum coğrafyalara güneş en aydınlık haliyle doğacak. Bu kutlu hedefe giden yolda kaybetmek yok.

Bu dev organizasyon için gecesini gündüzüne katan T3 Vakfı’ndaki ekip arkadaşlarımıza, gönüllülerimize, bu organizasyona değer katan paydaşlarımıza, 81 şehir ve 111 ülkeden yarışmaya katılan 600 binden fazla gencimize ve yurdumuzun her köşesinden gelen değerli milletimize yürekten teşekkür ediyorum."