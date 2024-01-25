Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'dan gururlandıran 'bayrak' sözleri!

Türkiye'nin ilk astronutu Alper Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'dan verdiği röportajı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından paylaştı. Gezeravcı, “Beraberinizde hangi özel eşyaları getirdiniz?" sorusuna “Türk yörük kültürüne ait bazı semboller getirdim. Bir takım aile fotoğraflarım ve ilk filomun uçuş peçleri. Bunlar benim getirdiğim eşyalar. Ve benim buraya gelmemi sağlayan Bayrağım.” yanıtı verdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın paylaşımı şöyle:

“Beraberinizde hangi özel eşyaları getirdiğinizi sormak istiyorum.”

Alper Gezeravcı:

“Türk yörük kültürüne ait bazı semboller getirdim. Bir takım aile fotoğraflarım ve ilk filomun uçuş peçleri. Bunlar benim getirdiğim eşyalar. Ve benim buraya gelmemi sağlayan Bayrağım.”

TÜRKİYE UZAY AJANSI'NDAN PAYLAŞIM

Türkiye Uzay Ajansı'ndan yapılan paylaşımda, "Güzel bir dolunay manzarası… Ama bir farkla, ekranı biraz yakınlaştırın. Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'’nın olduğu Uluslararası Uzay İstasyonu’nu göreceksiniz. Şimdi çok daha anlamlı, güzel ve gurur dolu bir manzara değil mi? " ifadeleri yer aldı.

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