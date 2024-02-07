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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, dünyaya dönüyor

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı’nın da aralarında bulunduğu Axiom Mission 3 mürettebatı dünyaya dönüş için hazırlıklara başladı.

07.02.2024 - 17:01 | | İSTANBUL, (DHA)
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, dünyaya dönüyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Astronotumuz Alper Gezeravcı’nın dahil olduğu Ax-3 ekibini taşıyan Dragon kapsülünün kapağı kapandı” dedi. Kacır, daha önce yaptığı açıklamada, koşulların uygun göründüğünü, Gezeravcı ve 3 astronotun Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan (ISS) dünyaya dönüşünün 17.05’te başlayacağını duyurmuştu.

 

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Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, dünyaya dönüyor

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, dünyaya dönüyor