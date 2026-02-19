Türkiye’nin en eski Ramazan bandosundan 162 yıllık gelenek

Haberin Devamı

Ramazan ayı boyunca iftar ve sahur vakitleri öncesi tarihi Harşena Kalesi’nde konser verip istek şarkıları çalan Amasya Belediyesi bando ekibi, 162 yıllık köklü geleneği sürdürmenin mutluluğunu yaşıyor. Üstü açık otobüsten çaldıkları coşkulu şarkılar ve marşlarla şehir merkezinden kaleye tırmanan bando takımı, gelen istek parçalara da konserde yer veriyor. Bando, şehzadeler şehrinde Ramazan ayına renk katıyor.

"Hem oynarız, hem de orucumuzu açarız"

Bando şefi Hakan Dinçer, "Türkiye’nin eski Ramazan bandosu bizim bandomuz. Konserlerimiz 162 yıldır devam etmektedir" dedi.

Bandodan istek olarak "Erik dalı" şarkısını çalmasını isteyen 70 yaşındaki Mustafa Yücel de, "Ramazan Bandosu bu mübarek ayın geldiğini temsil eder. Yıllardan beri kaleden konser verir. Bu kadar eski bando hiçbir yerde yok. Çocukluk dönemimizde de bandoyu ve kaleden top atışını heyecanla takip ederdik" diye konuştu.

Türkiye’nin en eskisi

Kaleye çıkarak bandoyu izleyip ilk iftar topunu kumandayla ateşleyen Amasya Valisi Önder Bakan, Amasya’nın Ramazan geleneklerinin yaşatıldığı bir şehir olduğunu belirterek halkın Ramazan ayını kutladı. Belediye Başkanı Turgay Sevindi ise Türkiye’nin en eskisi olan 162 yıllık belediye bandosunun kültürel mirası devam ettirdiğini vurguladı.

İlk iftar topunun ateşlendiği programa AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, CHP Amasya Milletvekili Reşat Karagöz ile diğer yetkililer de katıldı.