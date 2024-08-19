Türkiye'nin en büyük 4. lojistik limanı Rize'de yapılıyor

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Rize Valiliğinde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Vali Baydaş, basın toplantısında önemli projelerle ilgili açıklamalarda bulunurken basın mensuplarının da sorularını yanıtladı. Vali Baydaş, ilk olarak Rize Valiliği Hükümet Konağının zemininde korozyonların olduğunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bu durumu aktardıklarını ve yeniden yapılması için projenin bir yıl içerisinde başlayacağını belirtti.

Rize Valiliği Hükümet Konağının yeniden yapılması için çalışıldığını ve bir dahaki yıl projenin başlamasını planladıklarını ifade eden Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, “Cumhurbaşkanımızın bir önceki teşrifinde biz kendisini Hükümet Konağımızda konuk ederken kendisine, bu bina artık ihtiyaca yanıt vermiyor hem de burayla ilgili bir çalışma yapmak istiyoruz dedik. Burası da dolgu üzerinde ve zeminde korozyonlar var. Bir çalışma yapmak istediğimizi ifade ettik. O çalışmayı sessiz sedasız bir biçimde yapıyorduk. Belediye başkanımızla oturup da konuştuk. Cumhurbaşkanımızın son ziyaretinde yeni Hükümet Konağıyla ilgili projeyi kendisine takdim ettik. İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya da 2025 programına ekleyeceklerini ifade ettiler. Rize Hükümet Konağını inşallah yenileyeceğiz. Şu an sadece görsel olarak var. Detay çalışmaları başladı. Resmi yazışmaları başladı. Yer ve planlama çalışmalarını yapacağız. İçerisinde hangi birimlerin olacağını yönetiyoruz. İçişleri Bakanlığımızla yazışmaları başlattık. Önümüzdeki sene başlamayı planlıyoruz. Bu büyüklükteki bina yaklaşık 2 yıl sürer. Yeni Hükümet Konağı inşallah şehre hizmetine hem de gelecek yıllarına katmış olacağız” ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Türkiye'nin en büyük dördüncü lojistik limanının Rize'de yapıldığını belirten Vali Baydaş, “Bu şehrin en büyük meselelerinden birisi lojistik limandır. Ben 16 Ağustos 2023'te göreve başladım. 17 Ağustos 2023'te de gittiğim ilk yer lojistik limanıydı. Hiç gündemden düşürmememiz gereken şey lojistik limandır. Türkiye'nin en büyük 4. lojistik limanı şehrimize yapılıyor. Bu limanın verimli çalışabilmesinin en önemli adımlarından bir tanesi limanı besleyecek yolların olmasıdır. Ovit Tüneli ve Ovit Tünelinin önünde ve arkasında yer alan İkizdere ve Erzurum bağlantı yollarının yapılması meselesidir. O limanın demiryolu bağlantısının olabilmesidir. Bana sorarsanız Asya'yı Avrupa'ya bağlayan demiryolu hattını Karadeniz'e ulaşacak noktasını Ovit Lojistik Liman bağlantısının olması lazım. Bu konu birçok sefer gündeme geldi” şeklinde konuştu.

Haberin Devamı