Türkiye'nin dört bir yanından akın ettiler! Bayramda tatilcilerin adresi değişmedi

Turistik ilçeleriyle öne çıkan Muğla'ya, Ramazan Bayramı tatili için gelenler nedeniyle Aydın-Muğla kara yolunda trafik yoğunluğu yaşandı. Menteşe merkezi girişinde yaklaşık 2 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Menteşe uygulama noktasında polis ekipleri, sürücülere broşür dağıttı, çocuklara ise oyuncak hediye etti.

'BAYRAM SENSİZ OLMAZ'

Muğla Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli komiser Alperen Aykırı, "İçişleri Bakanımızın talimatlarıyla Trafik Başkanlığı tarafından oluşturulan 'Bayram Sensiz Olmaz' mottosunu vurgulamak amacıyla ilimizin yoğun yol ve kavşaklarına sürücüleri bilgilendirici afiş ve pankartlar asıp, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü olarak Ramazan Bayramı tatili süresince vatandaşlarımızın güvenli bir şekilde seyahat etmeleri için görev başında bulunmaktayız. Yapılan sabit yol uygulamalarının yanı sıra dron, helikopter gibi hava araçları vasıtasıyla Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve Plaka Tanıma Sistemi ile de trafik kural ihlallerine yönelik denetimler yapmaktayız" dedi.

'TRAFİK KURALLARINA UYMALARININ KAZALARI ÖNLEYECEĞİNİ HATIRLATIYORUZ'

Aykırı, tatil süresince yoğun kullanacağı öngörülen toplu taşıma araçlarına yönelik sivil trafik personelinin de görevlendirildiğini belirterek, "Personelimiz otobüslerde yolcu olarak bulunan vatandaşlarımızın emniyet kemeri kullanımı konusunda da duyarlılığı artırmaya yönelik bilgilendirme çalışması yapmakta ve vatandaşlarımızın sağ salim gidecekleri yerlere ulaşmaları amacıyla denetimlerde bulunmaktadır. Sürücülerimize özellikle emniyet kemeri, hız limiti, seyir halinde cep telefonu kullanımı, kırmızı ışık ihlalleri başta olmak üzere trafik kurallarına uymalarının meydana gelebilecek kazaları önleyeceğini hatırlatarak tüm vatandaşlarımıza iyi bayramlar diliyoruz" diye konuştu.

Öte yandan, Muğla genelinde 23 Mart'a kadar 1584'ü emniyet, 1176'sı jandarma ve 423'ü Sahil Güvenlik'ten olmak üzere 3 bin 183 personelin görev yapacağı bildirildi.