Türkiye'nin bereketli ovasında beyaz altın hasadı! Rekolte yüksek, üretici mutlu

Asrın felaketinin yıkıma uğrattığı Hatay'da çiftçilerin yeniden ayağa kalkması için başlatılan devlet destekleri sürüyor. Tarım ve Orman Bakanlığın; 'Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi' projesiyle 530 afetzede çiftçiye 153 ton pamuk tohumu dağıtarak destek vermişti. Türkiye'nin bereketli topraklarından olan Amik Ovası'nda toprakla buluşturulan tohumlar, yeteri olgunluğu ulaştı ve pamukta hasat başladı. Reyhanlı ilçesi Demirköprü Mahallesi'nde çiftçilik yapan Mehmet Yurdsever, TAKE projesinde aldığı destekle 190 dekarlık alanda yapılan pamuk hasadını Hatay Valisi Mustafa Masatlı'yla birlikte yaptı. Amik Ovası'ndan Samandağ'a kadar 530 çiftçinin ektiği pamukta, bu yıl 140 bin ton rekolte bekleniyor.







"Amik Ovası'ndan Samandağ'a kadar 290 bin alanda pamuk ekiminden bu yıl 140 bin ton civarı bir rekolte bekliyoruz"

Pamukta bu yıl 140 bin ton rekolte beklediklerini ifade eden Hatay Valisi Masatlı, "Öncelikle bölgemizin ve ülkemizin en önemli tarımsal ürünlerinden biri olan pamuğun hasadındayız. Pamuk üretiminde Hatay, Türkiye'de 4'üncü sırada yer alıyor. Asırların felaketinden sonra hayatın her yanı ve yönüyle ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında yeniden ihya, inşa, imar ve üretim çalışmalarımız başladı. Tabii bu çerçevede bizler de özellikle tarımın desteklenmesi noktasında Tarım ve Orman Bakanlığımızın koordinasyonunda valiliğimizin yürütümüyle beraber buradaki pamuk üreticilerimizin desteklenmesi noktasında bu yıl bin 530 çiftçimize 153 ton pamuk tohumu dağıtmıştık. Burada şu anda 190 dekarlık bir sahada dağıtmış olduğumuz tohumların ürün bulmuş halini hep beraber görüyoruz. Bizim Hatay şehri olarak Amik Ovası'ndan Samandağ'a kadar olan tüm sahada 290 bin alanda biz pamuk ekimi gerçekleştirmiştik. İnşallah bu sene 140 bin ton civarı bir rekolte bekliyoruz. Tabii pamuk bizim için sadece bir tarladaki ürün değil, Pamuk aynı zamanda; emek, birlik ve beraberliğin simgesidir. Bugün burada bu hasadı da görmek ve bu hasadın içerisinde bulunmak bizim için ayrıca bir mutluluk kaynağıdır. Beyaz altınımızın hasadı bereketli olsun. Burası zaten pamukta iyi bir üretim şehri ve merkezidir. Çiftçilerimizin yüzü gülecektir" ifadelerini kullandı.