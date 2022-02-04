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GündemTürkiye'den Yunanistan'a çok sert göçmen tepkisi!
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Türkiye'den Yunanistan'a çok sert göçmen tepkisi!

Yunanistan unsurlarınca geri itilmelerinin ardından 19 göçmenin soğuktan donarak ölmesiyle ilgili Milli Savunma Bakanlığı açıklama yaptı. Bakanlık açıklamasında, 'İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni ciddiye bile almayan Yunanistan, göçmenlerin hayatını tehlikeye atarak dünya milletlerinin yüreğini sızlatmaktan vazgeçmelidir' denildi.

04.02.2022 - 16:30 | | DHA
Türkiye'den Yunanistan'a çok sert göçmen tepkisi!

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; Hayata tutunmak için çıktıkları yolculukta Yunan hudut görevlileri tarafından elbiseleri, ayakkabıları, her şeyleri alınan ve bu insanlık dışı muamele neticesinde soğuk havada donarak hayatlarını kaybeden göçmenlerin görüntüleri 7’den 70’e herkesi derinden üzmüştür.

hem kara hududunda hem de denizlerde insanlık dışı muameleye derhâl son vermelidir. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni ciddiye bile almayan Yunanistan, göçmenlerin hayatını tehlikeye atarak dünya milletlerinin yüreğini sızlatmaktan vazgeçmelidir. İnanıyoruz ki Yunan halkı da bu görüntüleri utançla, yüreği sızlayarak izlemiş ve göçmenlere yapılan muameleyi nefretle karşılamıştır. Bu eylemler artık AB’nin de dikkatini çekmelidir.

Türkiyeden Yunanistana çok sert göçmen tepkisi

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