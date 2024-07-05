GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
Haberler Gündem Haberleri Türkiye'den UEFA'nın skandal kararına tepki: Esefle karşılıyoruz

Türkiye'den UEFA'nın skandal kararına tepki: Esefle karşılıyoruz

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "UEFA tarafından A Milli Futbol Takımı oyuncumuz Merih Demiral’a iki maç müsabakalardan men cezası verilmesini esefle karşılıyoruz" denildi.

05.07.2024 - 16:08 |
Türkiye'den UEFA'nın skandal kararına tepki: Esefle karşılıyoruz

Dışişleri Bakanlığı, "A Milli Futbol Takımı oyuncularından Merih Demiral'a UEFA tarafından verilen ceza" hakkında yazılı açıklama yayımladı.

Bakanlık, açıklamasında şunlar kaydedildi;

UEFA'dan Merih Demiral'a skandal ceza! TFF, CAS'a gidiyor
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR UEFA'dan Merih Demiral'a skandal ceza! TFF, CAS'a gidiyor Haberi Görüntüle

UEFA tarafından A Milli Futbol Takımı oyuncumuz Merih Demiral’a iki maç müsabakalardan men cezası verilmesini esefle karşılıyoruz. Uluslararası spor karşılaşmaları toplumları ve ülkeleri birbirine yakınlaştırmak için tertip edilmektedir.

Yurt içinde ve yurt dışındaki tüm vatandaşlarımızda derin bir hayal kırıklığı yaratan bu karar, bazı Avrupa ülkelerinde yabancılara karşı ön yargılı davranma eğiliminin giderek arttığı yönündeki değerlendirmeleri güçlendirmiştir.

GÜNCEL HABERLER

Türkiye'den UEFA'nın skandal kararına tepki: Esefle karşılıyoruz

Türkiye'den UEFA'nın skandal kararına tepki: Esefle karşılıyoruz
MSB: 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB: 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Sinan Ateş davasında ara karar: 10 sanık tahliye edildi

Sinan Ateş davasında ara karar: 10 sanık tahliye edildi