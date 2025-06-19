Türkiye'den tarihi sonuç: 4 üniversite ilk 400'de!

Türkiye’den 26 üniversitenin yer aldığı sıralamayla ilgili QS, “Türkiye’nin bugüne kadarki en iyi başarısı” açıklamasını yaptı.

Londra merkezli yükseköğretim derecelendirme kuruluşu QS, üniversitelerin en önemli değerlendirmelerinden biri olarak kabul edilen ’2026 Dünya En İyi Üniversiteler Sıralaması’nı açıkladı. 1500 üniversitenin yer aldığı sıralamada, Türkiye yükselişiyle dikkat çekti. Uluslararası yayın sayısı, akademik itibar, atıf sayısı, uluslararası araştırma ağı, sürdürülebilirlik gibi birçok alanda yapılan değerlendirmeler sonucunda oluşan listede Türkiye’den dört üniversite ilk defa ilk 400’de yer aldı. Geçtiğimiz yıl ise ilk 400’de iki Türk üniversitesi vardı.

İLK BİNDE YÜKSELDİK

2024 QS sıralamasında 285’inci olarak Türkiye’nin en iyi üniversitesi olan ODTÜ bu yıl 16 basamak yükselerek 269’uncu oldu ve Türk üniversiteleri arasındaki birinciliğini korudu. İkinci İTÜ ise 326’dan 298’inci sıraya yükseldi. Koç 401’den 323’e, Boğaziçi de 418’den 371’inci sıraya çıktı. İlk 500’de 404’üncü sırada Sabancı ve 415’inci sırada Bilkent Üniversitesi yer aldı. Türkiye’den toplam 26 üniversite listede yer alırken; bunlardan dokuzu yükseldi, ikisi düştü ve 13’ü konumunu korudu. İlk 1000’de ise sırasıyla 641-650 bandından 571’inci sıraya yükselen Hacettepe Üniversitesi, 621-630 bandındaki yerini koruyan İstanbul Üniversitesi, 801-850’den 697’inci sıraya çıkan Ankara Üniversitesi ile 851-900’den 736’ncı sıraya gelen Yıldız Teknik Üniversitesi yer aldı. Geçtiğimiz yıl 901-950 bandında yer alan Gazi Üniversitesi de 915’inci sırada yer alarak ilk 1000’deki yerini korudu.

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EN BAŞARILI YIL

QS’ten yapılan açıklamaya göre; bu yılın sonuçları Türkiye için bugüne kadarki en başarılı tabloyu ortaya koydu. Geçen yıl yalnızca iki üniversitesi ilk 400 içinde yer alan Türkiye, bu yıl sayıyı dörde çıkardı. Koç ve Boğaziçi üniversiteleri, ilk kez bu prestijli dilime girerek dikkat çekici bir yükseliş gösterdi. Koç Üniversitesi tam 78 sıra atlayarak 323’üncü sıraya, Boğaziçi Üniversitesi ise 371’inci sıraya yerleşti. Sabancı Üniversitesi, dünya genelinde ikinci en çok yükselen üniversite olarak 112 basamak ilerleyip 410’üncü sıraya çıktı.

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SOWTER: TÜRKİYE’NİN BAŞARI HİKÂYESİ

Değerlendirmede ortaya çıkan yüzde 29’luk genel iyileşme oranı, Türkiye’yi 20’den fazla üniversitesi bulunan ülkeler arasında en çok ilerleme kaydeden dördüncü ülke yaptı. Özellikle “İşveren İtibarı” göstergesinde ODTÜ, Boğaziçi ve İTÜ’nün dünyanın en iyi 100 üniversitesi arasına girmesi, QS tarafından Türkiye’nin uluslararası akademik görünürlüğünün artışı olarak yorumlandı. QS Kıdemli Başkan Yardımcısı Ben Sowter, “Türkiye bu yılın en dikkat çeken başarı hikâyelerinden biri. Uluslararası akademik itibar hızla yükseliyor. Bu ivmeyi sürdürmek için araştırma ekosistemini daha fazla destekleyip uluslararası yetenekleri çekecek politikaları yaygınlaştırmalı ve öğretim kaynaklarını güçlendirmeli” dedi.

İŞVEREN İTİBARINDA ODTÜ İLK SIRADA

Diğer yandan ODTÜ, ‘İşveren İtibarı’ göstergesinde dünya genelinde 77’nci sırayla Türkiye’de ilk sırada yer aldı. Akademik itibarda 269’uncu, sürdürülebilirlikte ise 294’üncü oldu. Sabancı Üniversitesi, ‘Öğretim Üyesi – Öğrenci Oranı’nda Türkiye lideri, Koç Üniversitesi ise 359’uncu sırada ‘Atıf Başına Öğretim Üyesi’ kategorisinin öncüsü oldu. Türkiye’nin zayıf performans alanları ise öğretim üyesi oranı, atıf sayıları ve uluslararası öğretim üyesi oranları oldu.

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106 ÜLKEYLE EN KAPSAMLISI

106 ülke ve bölgenin yer aldığı değerlendirme QS tarafından şimdiye kadar yapılan en kapsamlı sıralama. Sıralamada 192 üniversiteyle ABD en çok temsil edilen ülke oldu. Onu 90 ile İngiltere ve 72 ile Çin takip etti. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) üst üste 14 yıl zirvede kalarak hâkimiyetini sürdürüyor.