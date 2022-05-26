Türkiye'den Suriye'ye yeni askeri operasyon! Detaylar ortaya çıktı

Türkiye, terör örgütü PKK/YPG'ye darbe üstüne darbe vurmaya devam ederken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Suriye'de barış ve güvenli bölgelerin tesisi için operasyon sinyali vermişti. Bugün yapılacak Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısında Suriye'ye yeni operasyon masaya yatırılacak, tarihi kararlar alınacak! İşte son dakika haberinin detayları...

Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı, Bahar Kalkanı benzeri büyük ölçekli harekât, Türkiye'nin terörden arındırılan bölgeleri ile Suruç üzerinden Türkiye'ye gelen tehditlerin önünü keserek, ABD'nin çekildiği bölgelerdeki YPG noktalarını hedef alacak.

Saha istihbaratının tamamlandığı, nokta hedeflerin belirlendiği harekât özellikle örgütün yuvalandığı Münbiç ve Tel Rıfat bölgelerinde yoğunlaşacak.

Barış Pınarı ile Fırat Kalkanı harekâtlarının arasındaki terör yuvaları temizlenecek.

Harekâtın başlamasında en büyük etkenlerden biri de istihbarat raporlarına yansıyan DEAŞ'lı teröristler. PKK/YPG'nin cezaevlerindeki DEAŞ'lıları ailelerini esir alarak Türkiye'de eylem yapma şartıyla bırakması da harekâta etken maddelerin başında yer alırken, harekâtla Türkiye sınırına yaklaşan yüzlerce teröristin temizlenmesi hedefleniyor.

MGK ZİRVESİNDEN TARİHİ KARARLAR ÇIKACAK

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yaptığı önemli saha tespitleri de MGK'da ele alınacak. Buna göre, harekâtın kapsamı, bölgede bulunan terörist sayısı, YPG mevzileri, YPG ağır silahlarının bulunduğu bölgeler gibi maddeler de Milli Güvenlik Kurulu'nda anlatılacak.

Emniyet ve Jandarma unsurları da raporlarıyla örgütün karargâh ve depo olarak kullandığı bütün noktaları ve belirlenen hedefleri ortaya koyacak. TSK, MGK zirvesinde çıkacak kararın ardından harekât için düğmeye basacak.

Topçu birlikleri ve özel kuvvetler unsurlarının bölgeye yerleşmesinin ardından F-16'lar ile yapılacak hava harekâtında hedefler yerli ve milli mühimmatlarla vurulacak. İHA ve SİHA'lar ise harekâtta kilit rol oynayacak. İHA'lar sahadaki birliklerin havadaki gözü olacak. (Sabah)