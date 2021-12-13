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Türkiye'den son dakika Ermenistan kararı: Temsilciler atanacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Türkiye ile Ermenistan arasında karşılıklı temsilciler atanacağını açıkladı.

13.12.2021 - 21:29 | | DHA/İHA
Türkiye'den son dakika Ermenistan kararı: Temsilciler atanacak

BMM'de bakanlığının bütçesi görüşülürken açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

TÜRKİYE'DEN ERMENİSTAN İLE NORMALLEŞME ADIMI

Yakında Ermenistan ile normalleşme adımları için karşılıklı özel temsilci atayacağız. İstanbul Erivan arası charter uçuşlarını başlatacağız. Afganistan da kız çocuklarının okula gitmesi için okullarımızı açık tutuyoruz, sadece diplomasi ile sonuç alınabilir. İnsani yardımlarımızı ulaştırıyoruz. Kabil'den Türkiye'ye charter uçuşları başladı, dönmek isteyenler Kabil'e dönüyor.

"SAHAYSA SAHA, MASAYSA MASA! HEPSİNE VARIZ"

Yunanistan ve Rum kesimi 6 kez kıta sahanlığımıza 3. ülke bayraklı gemiler göndermeye çalıştı, önledik. Sahaysa saha, masaysa masa! Hepsine varız.

"ABD İLE ÇALIŞMALARIMIZA DEVAM EDECEĞİZ"

ABD ile bir taraftan sorunları çözmek için diğer taraftan 100 milyar dolar hedef konusunda çalışmalarımıza devam edeceğiz. Stratejik diyalog mekanizma kurulması konusunu Riga'da Blinken ile çalıştık.

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