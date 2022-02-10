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Türkiye'den Somali'deki terör saldırılarına kınama

Dışişleri Bakanlığı, Somali'nin başkenti Mogadişu ile Barawe ve Bosaso şehirlerinde düzenlenen terör saldırılarını şiddetle kınadı.

10.02.2022 - 18:15 |
Türkiye'den Somali'deki terör saldırılarına kınama

Dışişleri Bakanlığı, Somali'nin başkenti Mogadişu ile Barawe ve Bosaso şehirlerinde düzenlenen terör saldırılarına tepki gösterdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Somali'nin Barawe, Bosaso ve Mogadişu şehirlerinde, 9 ve 10 Şubat’ta düzenlenen üç ayrı bombalı saldırıda en az 11 kişinin hayatını kaybettiği ve 25’ten fazla yaralı olduğu üzüntüyle öğrenilmiştir.

Bu menfur terör saldırılarını şiddetle kınıyor, dost ve kardeş Somali hükümeti ile halkına taziyelerimizi sunuyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyoruz.

Türkiye, terörle mücadelesinde Somali’nin yanında durmaya devam edecektir."

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