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Türkiye'den İsveç'teki provokatif eyleme tepki

Dışişleri Bakanlığı, Stokholm Büyükelçiliği yakınlarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan saldırıyı kınadı.

29.09.2023 - 17:51 |
Türkiye'den İsveç'teki provokatif eyleme tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Stokholm Büyükelçiliğimizin yakınında Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan aşağılık bir eyleme izin verilmiş olmasını en ağır şekilde kınıyoruz.

İsveç’in, gerek seçilmiş yöneticilerimize yönelik olarak anılan ülkede sistematik şekilde sürdürülen tahkir edici bu eylemleri, gerek terör örgütlerinin devam eden propaganda faaliyetlerini önlemesi, Türk toplumunun temel beklentisidir."

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