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Türkiye'den İsrail'e kınama

29.03.2025 - 12:44Güncellenme Tarihi:
Türkiye'den İsrail'e kınama

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği saldırıyı kınadı. Yapılan açıklamada, "İsrail'in, ateşkes anlaşmasını ihlal ederek Lübnan'a gerçekleştirdiği hava saldırılarını kınıyoruz" denildi.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in ateşkes anlaşmasını ihlal ederek Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği hava saldırısını kınadı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"İsrail'in, ateşkes anlaşmasını ihlal ederek Lübnan'a gerçekleştirdiği hava saldırılarını kınıyoruz.
Lübnan halkına olan desteğimizi yineliyoruz. Bu saldırılar, İsrail'in uluslararası hukuka itibar etmediğini ve bölgenin güvenlik ve istikrarına tehdit olmayı sürdürdüğünü bir kez daha göstermiştir. Uluslararası toplum, İsrail'in bölgede kalıcı bir çatışma ortamı yaratma çabalarına karşı birlik içinde hareket etmelidir."

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