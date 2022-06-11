GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemTürkiye'den Fransa'da gözaltında ölen Türk vatandaşına ilişkin açıklama
HaberlerGündem Haberleri Türkiye'den Fransa'da gözaltında ölen Türk vatandaşına ilişkin açıklama
ABONE OL

Türkiye'den Fransa'da gözaltında ölen Türk vatandaşına ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Fransa'da gözaltında bulunduğu karakolda yaşamını yitiren Türk vatandaşı Merter Keskin ile ilgili, "Merhum vatandaşımızın ölüm nedenlerinin en kısa sürede aydınlatılmasını bekliyoruz" dedi.

11.06.2022 - 23:00 |
Türkiye'den Fransa'da gözaltında ölen Türk vatandaşına ilişkin açıklama

Bakanlık Sözcüsü Tanju Bilgiç, Fransa'da gözaltında olduğu sırada vefat eden Merter Keskin hakkında yazılı açıklama yaptı. Keskin'in, 12 Ocak 2021 tarihinde Fransa'nın Selestat kenti karakolunda gözaltında olduğu sırada vefat ettiğini bildiren Sözcü Bilgiç, "Konu, Fransız yargı makamlarına aksetmiş olup soruşturma süreci devam etmektedir. Olayın öğrenilmesinin ardından Fransa'daki temsilciliklerimiz tarafından merhumun ailesiyle yakın temas içinde olunarak, gerekli hukuki ve manevi destek sağlanmaya devam edilmektedir. Gözaltı sürecine dair Fransız basınına yansıyan son görüntülerin hukuk devleti anlayışıyla bağdaşmadığı açıktır. Bu çerçevede, merhum vatandaşımızın ölüm nedenlerinin en kısa sürede aydınlatılmasını bekliyoruz" açıklamasında bulundu.

GÜNCEL HABERLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İlkay Yiğit için taziye

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İlkay Yiğit için taziye

Ankara'da sel felaketi! Acı haber geldi, valilikten son dakika uyarısı: Kuvvetli olacak

Ankara'da sel felaketi! Acı haber geldi, valilikten son dakika uyarısı: Kuvvetli olacak

Türkiye'den Fransa'da gözaltında ölen Türk vatandaşına ilişkin açıklama

Türkiye'den Fransa'da gözaltında ölen Türk vatandaşına ilişkin açıklama

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Türkiye'den Fransa'da gözaltında ölen Türk vatandaşına ilişkin açıklama

Türkiye'den Fransa'da gözaltında ölen Türk vatandaşına ilişkin açıklama

Sıradaki Haber
Bakan Nebati'den flaş enflasyon ve döviz kuru açıklaması

Bakan Nebati'den flaş enflasyon ve döviz kuru açıklaması

Sıradaki Haber
Rusya, Ukrayna'da Rus pasaportu dağıtmaya başladı

Rusya, Ukrayna'da Rus pasaportu dağıtmaya başladı

Sıradaki Haber
Kamuda yeni dönem! Yüz binler bekliyordu ve belli oldu...

Kamuda yeni dönem! Yüz binler bekliyordu ve belli oldu...

Sıradaki Haber