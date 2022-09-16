Türkiye'den flaş uçak hamlesi! Atina tedirgin oldu

Katar Hava Kuvvetleri’ne ait içinde Rafale jetlerinin de bulunduğu muharip uçaklar, Türk jetleri ile birlikte uçacak. Türk pilotları, Rafale uçaklarının kabiliyetlerini sahada öğrenerek önemli bir deneyim kazanabilecek.

Milliyet'ten Aydın Hasan'ın haberine göre; Yunanistan hava kuvvetlerinin envanterinde 6 Rafael F3R jeti bulunuyor. Yunanistan, 18 jet için de Fransa’ya sipariş vermiş durumda. Katar’ın hava kuvvetleri envanterinde aralarında Rafale jetlerinin de bulunduğu Fransız üretimi uçaklar ağırlıkta bulunuyor. Genelkurmay Başkanı Başkanı Orgeneral Yaşar Güler’in 2 Mart 2021’deki Doha ziyareti sırasında Katar Askeri Hava Aracı Personelinin Türkiye’de Konuşlanmasına Dair Teknik Düzenleme imzalanmıştı. Düzenleme, 1 Nisan 2022’de Meclis’ten geçmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan teknik düzenleme, dün Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlandı. Düzenlemeye göre; Katar Hava Kuvvetleri’ne ait en fazla 36 adet hava aracı, Türk Hava Kuvvetleri’nin üslerini kullanabilecek. Katar’ın yeni teslim aldığı Rafale savaş uçakları, Mirage 2000, C-17 ve C-130J gibi nakliye uçaklarının yanı sıra helikopterler de Türkiye’de konuşlanacak. Anlaşmaya göre; Katar askeri hava araçlarının tüm faaliyetleri Türk yetkili makamlarının ön onayına tabi olacak. Ulaştırma uçağı sortilerinde, kokpitte gözlemci olarak bir Türk ulaştırma pilotu da bulunacak. Katar’ın eğitim uçuşu maksadıyla muharip jet uçaklarını da konuşlandırması durumunda, bu uçakların icra edecekleri eğitim uçuşlarını bir Türk hava aracı da sol uçuşuyla gözetleyecek.