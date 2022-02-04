GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemTürkiye'den DEAŞ elebaşının öldürülmesine ilişkin açıklama
HaberlerGündem Haberleri Türkiye'den DEAŞ elebaşının öldürülmesine ilişkin açıklama
ABONE OL

Türkiye'den DEAŞ elebaşının öldürülmesine ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, DEAŞ elebaşı Ebu İbrahim el Haşimi el Kureyşi'nin öldürülmesi hakkında, açıklamada bulundu.

04.02.2022 - 00:37 | | DHA
Türkiye'den DEAŞ elebaşının öldürülmesine ilişkin açıklama

Bakanlık Sözcüsü Tanju Bilgiç yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin DEAŞ terör örgütüyle mücadeledeki kararlı tutumu ve bu alanda uluslararası toplumun çabalarına katkılarının bilindiğini belirtti. Terör örgütüyle mücadelede bir başka terör örgütüyle ortaklık yapılmasının kabul edilemeyeceğine vurgu yapan Bilgiç, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"DEAŞ'ın önceki elebaşının öldürülmesi vesilesiyle de ifade ettiğimiz gibi, DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu'nun etkin bir üyesi olan ülkemiz, DEAŞ ve onun temsil ettiği sapkın zihniyetle mücadelede aktif rol oynamaktadır. Türkiye, bu vesileyle DEAŞ, PKK/PYD/YPG, FETÖ dahil tüm terör örgütlerine karşı aralarında ayrım yapmadan mücadele edilmesi gerektiğini ve bir terör örgütüyle mücadelede bir başka terör örgütüyle ortaklık yapılmasının kabul edilemeyeceğini bir kez daha vurgulamaktadır."

GÜNCEL HABERLER

İngiltere Başbakanı Johnson’a istifa şoku: 4 kıdemli yetkili istifa etti

İngiltere Başbakanı Johnson’a istifa şoku: 4 kıdemli yetkili istifa etti

Türkiye'den DEAŞ elebaşının öldürülmesine ilişkin açıklama

Türkiye'den DEAŞ elebaşının öldürülmesine ilişkin açıklama

Samsun'da Atatürk Anıtı'na saldırıda yeni gelişme! Nöbet başladı, binlerce vatandaş meydanda...

Samsun'da Atatürk Anıtı'na saldırıda yeni gelişme! Nöbet başladı, binlerce vatandaş meydanda...

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İngiltere Başbakanı Johnson’a istifa şoku: 4 kıdemli yetkili istifa etti

İngiltere Başbakanı Johnson’a istifa şoku: 4 kıdemli yetkili istifa etti

Sıradaki Haber
Türkiye'den DEAŞ elebaşının öldürülmesine ilişkin açıklama

Türkiye'den DEAŞ elebaşının öldürülmesine ilişkin açıklama

Sıradaki Haber
Araba sahibi olmak isteyenlere müjde! Yeni düzenleme geliyor, tarih belli oldu, araç kredileri artık...

Araba sahibi olmak isteyenlere müjde! Yeni düzenleme geliyor, tarih belli oldu, araç kredileri artık...

Sıradaki Haber
Maaşlara zam geliyor! Memur, emekli hepsini kapsıyor! Müjdeli haber, en az 900 lira fark ve...

Maaşlara zam geliyor! Memur, emekli hepsini kapsıyor! Müjdeli haber, en az 900 lira fark ve...

Sıradaki Haber