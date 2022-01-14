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Türkiye'den Bağdat'taki saldırılara ilişkin açıklama: Endişeyle karşılıyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Bağdat'ta meydana gelen saldırılara ilişkin yaptığı açıklamada, "Bağdat’ta dün ve bugün muhtelif siyasi parti temsilciliklerini ve yabancı misyonların bulunduğu Yeşil Bölge’yi hedef alan saldırıları endişeyle karşılıyor ve kınıyoruz. Saldırılarda yaralananlara acil şifalar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

14.01.2022 - 21:27 |
Türkiye'den Bağdat'taki saldırılara ilişkin açıklama: Endişeyle karşılıyoruz

Bakanlık'tan yapılan açıklama şu ifadeler yer aldı: Bağdat’ta dün ve bugün muhtelif siyasi parti temsilciliklerini ve yabancı misyonların bulunduğu Yeşil Bölge’yi hedef alan saldırıları endişeyle karşılıyor ve kınıyoruz. Saldırılarda yaralananlara acil şifalar diliyoruz.

Komşumuz Irak’taki hükümet kurma çalışmalarının uzlaşı temelinde zamanlıca sonuçlanması ülkede kalıcı huzur ve istikrarın temini bakımından büyük önem taşımaktadır. Bu kritik süreçte ilgili tüm taraflara itidal tavsiye ediyoruz.

Ülkemiz, Irak’ta kalıcı güvenlik ve istikrar tesisine yönelik kuvvetli desteğini sürdürecektir.

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