Türkiye’de tek bir otel listeye girdi: Dünyada en iyilerde Bodrum sürprizi

Sri Lanka’dan Seyşeller’e, New York’tan Yeni Güney Galler’e uzanan bu seçkide, farklı coğrafyalardaki yeni adresler mimari tasarımları, hizmet anlayışları, gastronomi deneyimleri ve özgün atmosferleriyle öne çıkıyor.

Türkiye’nin gözde destinasyonlarından biri olan Maxx Royal Bodrum, hem İngiltere hem de Amerika edisyonlarında yayınlanan listelerde yer alarak uluslararası arenada dikkat çekici bir başarıya imza attı; İngiltere edisyonunda “Best New Hotels in Europe 2025” kategorisinde listelenirken, Amerika edisyonunda hem “Best New Hotels in Europe” hem de “Best New Hotels in the World” kategorilerinde yer aldı. Bu sonuçla birlikte, Türkiye’den Condé Nast Traveler 2025 Hot List’e giren Bodrum'daki tek otel olma unvanını kazandı.

Listelerde, oteller önce ana sayfalarda isimleriyle sıralanıyor, ardından kategori başlıkları üzerinden detaylı içeriklere ve otel hikâyelerine ulaşılabiliyor.

Bodrum Maxx Royal’in elde ettiği bu önemli başarı, Bodrum’un dünya çapında lüks seyahat ve konaklama alanında ulaştığı seviyeyi gözler önüne sererken, Türkiye’nin turizm sektöründe özgün ve kaliteli deneyimler sunma iddiasını da bir kez daha kanıtlıyor.