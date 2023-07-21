Türkiye'de son 20 günde 295 orman yangını çıktı! İşte kül olan alan

Ülke genelinde 12-18 Temmuz arasında çıkan 147 orman yangını ve 166 ziraat yangının tamamı kontrol altına alındı. Orman yangınlarıyla mücadelede Orman Genel Müdürlüğü envanterinde bulunan tüm kara ve hava araç ile iş makineleri kullanıldı. Orman teşkilatının yan sıra Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'na ait hava araçları da rezerv güç kapsamında çalışmalara destek verdi. Ayrıca, emniyet güçleri, jandarma ekipleri, STK'lar, orman yangın gönüllüleri ve belediye ekipleri de yangınla mücadele çalışmalarında yer aldı.

Orman Genel Müdürlüğü verilerine göre geçen yıl 1-20 Temmuz tarihleri arasında 197 orman yangını çıktı, 1438 hektar alan zarar gördü. Bu yıl ise aynı dönemde orman yangını sayısı yaklaşık yüzde 50 artış gösterdi ve ekipler 295 yangına müdahale etti. Zarar gören alan miktarı da yüzde yüzün üzerinde artış gösterdi ve 3 bin 160 hektarlık alan kül oldu. Bu yıl hava araçları 1697 saat uçuş ile 6 bin 19 sorti yaparak, 19 bin 320 ton suyla orman yangınlarına müdahale etti. Geçen yıl aynı dönemde hava araçları 1143 kaç saat uçuş ile 3 bin 89 sorti yaparak, 10 bin 236 ton su attı.

GEÇEN YIL 86 YANGIN KASITLI ÇIKARILMIŞ

Orman Genel Müdürlüğü'nün orman yangınları raporuna göre Türkiye genelinde 2020'de toplam 20 bin 971 hektar, 2021'de 139 bin 503 hektar, 2022'de çıkan 2 bin 160 orman yangınında 12 bin 799 hektar alan zarar gördü. Geçen yıl 234,76 hektar alan anız yakma, 5,10 hektar alan kundaklama, 1310,37 hektar alan diğer nedenler, 4717,11 hektar alan da diğer kasıtlardan çıkan yangınlarda zarar gördü. 886 yangının çıkış nedeni belirlenemezken, 830'u ihmal, 358'inin doğal nedenlerle çıktığı, 86 yangının ise kasıtlı çıkarıldığı belirlendi.

Öte yandan geçen yıl Çanakkale'de 599,73 hektarlık alanda 118, Muğla'da 5523,09 hektarlık alanda 234, Antalya'da 194,45 hektar alanda 189, Mersin'de 2118,13 hektar alanda 99, İzmir'de 720,67 hektar alanda 169 yangın çıktı.