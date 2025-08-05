Türkiye'de sıcaklık rekoru kırılırken Ağustos ayında kışı yaşadılar! 3 bin metrede kayak yaptılar

Türkiye genelinde kavurucu sıcak hava etkisini sürdürürken Erzincan’da 3 bin rakımlı Munzur Dağlarının zirvesine çıkan bir grup karda kayak keyfi yaşadı.

Ağustos ayında da karla kaplı olan Munzur’un zirvesi sıcaktan kaçanları ağırlıyor. Erzincan’dan Munzur’a çıkan bir grup vatandaş karda snowboard yaparak keyifli anlar yaşadı. Ağustos ayında kışı yaşayan vatandaşlar bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.