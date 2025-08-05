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Türkiye'de sıcaklık rekoru kırılırken Ağustos ayında kışı yaşadılar! 3 bin metrede kayak yaptılar

05.08.2025 - 13:13Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Türkiye'de sıcaklık rekoru kırılırken Ağustos ayında kışı yaşadılar! 3 bin metrede kayak yaptılar

Türkiye genelinde eyyam- ı bahur sıcaklarının etkili olduğu sıcaklık rekorları kırıldığı ve , Erzincan'da bir grup vatandaş Ağustos ayında karda kayak ve snowboardyaptı. Munzur Dağı'nın zirvesinde serinleyen hem de kayak yapan vatandaşlarin bu anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Türkiye genelinde kavurucu sıcak hava etkisini sürdürürken Erzincan’da 3 bin rakımlı Munzur Dağlarının zirvesine çıkan bir grup karda kayak keyfi yaşadı.

Türkiyede sıcaklık rekoru kırılırken Ağustos ayında kışı yaşadılar 3 bin metrede kayak yaptılar

Ağustos ayında da karla kaplı olan Munzur’un zirvesi sıcaktan kaçanları ağırlıyor. Erzincan’dan Munzur’a çıkan bir grup vatandaş karda snowboard yaparak keyifli anlar yaşadı. Ağustos ayında kışı yaşayan vatandaşlar bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

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