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Türkiye'de nesli tükenmekte olan 'lutra lutra' Sinop’ta görüntülendi

Türkiye'de nesli tükenmekte olan yaban hayvanları listesinde yer alan ve bilimsel adı 'lutra lutra' olan su samuru, Sinop kent merkezinde yüzerken görüntülendi.

19.03.2024 - 15:04 | | SİNOP (İHA)
Türkiye'de nesli tükenmekte olan 'lutra lutra' Sinop’ta görüntülendi

Sinop'ta, su samurunun denizde yüzdüğü anlar cep telefonu ile görüntülendi. Sinop kent merkezi Bahçeler Plajı'nda bir vatandaş tarafından fark edilen su samuru, denizde bir süre yüzdükten sonra suya dalarak gözden kayboldu.

Türkiyede nesli tükenmekte olan lutra lutra Sinop’ta görüntülendi


Su samurları, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği’nin nesli tükenmek üzere olan hayvanlar kategorisinde yer alıyor.

Türkiyede nesli tükenmekte olan lutra lutra Sinop’ta görüntülendi

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