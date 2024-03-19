Türkiye'de nesli tükenmekte olan 'lutra lutra' Sinop’ta görüntülendi
Türkiye'de nesli tükenmekte olan yaban hayvanları listesinde yer alan ve bilimsel adı 'lutra lutra' olan su samuru, Sinop kent merkezinde yüzerken görüntülendi.
19.03.2024 - 15:04 | | SİNOP (İHA)
Sinop'ta, su samurunun denizde yüzdüğü anlar cep telefonu ile görüntülendi. Sinop kent merkezi Bahçeler Plajı'nda bir vatandaş tarafından fark edilen su samuru, denizde bir süre yüzdükten sonra suya dalarak gözden kayboldu.
Su samurları, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği’nin nesli tükenmek üzere olan hayvanlar kategorisinde yer alıyor.