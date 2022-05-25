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GündemTürkiye'de maymun çiçeği virüsü var mı? Bakan Koca'dan yeni açıklama
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Türkiye'de maymun çiçeği virüsü var mı? Bakan Koca'dan yeni açıklama

Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'de maymun çiçeği vakasının görülmediğini açıkladı. Koca, "Gereksiz bir tedirginlik oluşmamalı. Hastalığın bir pandemi sebebi olacağına inanmıyorum" dedi.

25.05.2022 - 15:06 |
Türkiye'de maymun çiçeği virüsü var mı? Bakan Koca'dan yeni açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Meclis'te soruları yanıtladı.

Son dönemde dünyada görülen maymun çiçeği hastalığıyla ilgili bilgi veren Koca, "Bizde maymun çiçeği vakası görülmedi. Olduğunda açıklarız" dedi.

Vatandaşların tedirgin olmaması gerektiğini ifade eden Koca, "Çiçek aşısının etkinliğinin yüzde 80-85 olduğunu biliyoruz. Hastalığın bir pandemi sebebi olacağına inanmıyorum" şeklinde konuştu.

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