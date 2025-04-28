Türkiye'de kaç göçmen var? Cumhurbaşkanı Erdoğan son rakamları açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul AKM'de Türkiye Yüzyılı'nda Türkiye'nin Göç Yönetimi Programı'nda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

Size konuşmama başlarken bir sürpriz yapalım istedim. Muhammed ve sınıf arkadaşlarını ile sahneye alalım. İçişleri bakanlığımızın kıymetli mensupları, sevgili öğrenciler sizleri sevgi ve saygı ile selamlıyorum. Niye böyle başladım hatırlayın, Kılıçdaroğlu iktidara geldiğinde Suriyeli muhacirleri Suriye’ye göndereceğini söylemişti. Ben aksini söylemiştim. Çünkü bizim bakışımız farklıydı. Şimdi burada küçük muhacirler var. Bunlar bizim evlatlarımız. Öğretmenlerimiz de onları yetiştirdiler işte güzellik burada. Ensar olmak ne kadar güzel, işte burada.

Göç meselesi tüm dünyanın gündemini meşgul ediyor. Milyonlarca insanlar sıkıntılar sebebi ile doğdukları toprakları terk etmek zorunda kalıyor. Dünya genelinde 281 milyondan fazla insan göç etmiş durumda. Göç konusunda hassasiyetimiz var.

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İnsan olarak hepimizi derinden sarsan manzara ile karşılaşıyoruz. Ege’de, Akdeniz’de botların içerisinde botlar şişlenerek öldürülen göçmenler var. Bunlar insafsızca yapıldı. Son 10 yılda 72 binden fazla insan göç yollarında hayatlarını kaybetti. Nice insanın hayatı insan tacirlerinin kanlı ellerinde solup gitti. Savaşlar bitmedikçe göç artıyor.

Türkiye üç kıtanın kavşak noktasında yer allan bir ülke. Yakın çevremizdeki istikrarsızlıklardan doğrudan etkileniyoruz. Biz bu konunun yabancısı değiliz. Anadolu tarih boyunca göçmen noktası oldu. Güvenli liman olarak görüldü.

TÜRKİYE'DEKİ GÖÇMEN SAYISI

Ülkemizde muhalefetin, özellikle de insanlık düşmanı kimi faşist çevrelerin iddia ettiği gibi bir göçmen sayısı asla yoktur ve olmamıştır. Türkiye'de 2 milyon 768 bini geçici koruma kapsamında toplam 4 milyon 33 bin göçmen vardır.

Kaçak göçle ve göçmen kaçakçılarıyla mücadeleyi de ihmal etmiyoruz. Son 2 yılda 270 bin düzensiz göçmenin sınırlarımızdan girişi engellendi.

Suriye’de istikrar sağlandıkça geri dönenlerin sayısı artıyor. Esad rejiminde sonra geri dönüler 200 bini buldu. Suriye’ye dönüş sayısı toplam 931 bin 450 kişi.

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SURİYE’YE DÖNÜŞ SAYISI TOPLAM 931 BİN 450

Çeşitli zorluklara, engellere, sabotajlara rağmen Suriye kendini yavaş yavaş toparlıyor. Suriye kendine geldikçe geri dönenlerin sayısı hızlanmaya başladı. 9 Aralık'tan bu yana sadece Türkiye'den Suriye'ye dönenlerin sayısı 200 bin kişiye ulaştı. Suriye’ye dönüş sayısı toplam 931 bin 450 kişi.

'DEMOGRAFİK YAPIMIZIN KORUNMASINDAN ÖDÜN VERMEYECEĞİZ'

Göç konusuna sadece güvenlik odaklı yaklaşmıyor gelişen ülkeler. Bu konuları ön yargılı olmaktan uzak yaklaşmak gerekiyor.Ülkemizin güvenliğinden ve demografik yapımızın korunmasından elbette ödün vermeyeceğiz. Irkçı lümpenlerin söylemlerine Türkiye’yi mahkum etmeyeceğiz.