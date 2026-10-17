Türkiye’de ilk ve tek! UNESCO Edebiyat Şehri’nde büyük şenlik

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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından şehrin köklü edebiyat geleneğini yaşatmak, okuma kültürünü yaygınlaştırmak ve yazarlarla okurları bir araya getirmek amacıyla düzenlenen 11. Uluslararası Kahramanmaraş Kitap Fuarı’nın resmi açılışı gerçekleştirildi. Bu yıl "Gel ve Fark Et" temasıyla kapılarını açan fuar, Türkiye’nin ilk ve tek UNESCO Edebiyat Şehri Kahramanmaraş’ın kültürel birikimini bir kez daha ön plana çıkardı. Fuarın açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, "Kitaplar vesilesiyle bir arada olduğumuz Kahramanmaraş'ımızda edebiyat sonradan öğrenilen bir uğraş değil, nesilden nesile aktarılan bir varoluş biçimidir. Tanpınar'ın da ifadesiyle, 'Bir başkent daima başkenttir'. Türkçenin en duru haliyle diyarları aşan halk ozanlarının sazından, dervişlerin sözünden, düşünce dünyamıza yön veren güzel insanların kelamına asırlardır süregelen bir gelenekten bahsediyoruz. Bu topraklarda sözün ayrı bir kıymeti, şiirin ayrı bir yeri vardır. Bugün de bu köklü mirasın yeni bir heyecanını daha yaşıyoruz. 11. Uluslararası Kahramanmaraş Kitap Fuarı'mızı bu yıl UNESCO Edebiyat Şehri unvanıyla gerçekleştiriyoruz. Yıllardır inandığımız ve yaşattığımız bu değer, dünya tarafından da tescillendi. 'Biz biliyorduk, artık dünya da biliyor'. Bu söz bizim UNESCO Edebiyat Şehri yolculuğumuzun mottosu. Aynı zamanda şehrimize duyduğumuz güvenin, geçmişimizden aldığımız kuvvetin ve geleceğe dair inancımızın bir ifadesi" dedi.

Başkan Görgel, "UNESCO Şehirler Ağı'na edebiyat alanında Türkiye'den kabul edilen ilk ve tek şehir olmak Kahramanmaraş adına çok önemli bir kazanım. Edinburgh, Barselona, Prag, Dublin, Lahor ve Bağdat gibi edebiyat geleneğiyle öne çıkan şehirlerle aynı ağda yer almak, bize yeni imkânlar kadar önemli sorumluluklar da yüklemektedir. Bu sorumluluğu büyük bir hassasiyetle taşıyacağız. Bundan sonra asıl mesele, bu unvanın şehrimizin hayatında karşılık bulması; çocuklarımızın kitapla daha erken tanışması, gençlerimizin kütüphanelerle bağ kurması, yazarlarımızın yeni eserler vermesi ve Kahramanmaraş'ımızın edebiyatla anılan bir şehir olmayı her geçen gün daha güçlü bir biçimde sürdürmesidir. İşte kitap fuarımızı da bu anlayışla değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkan Görgel, "Necip Fazıl Kısakürek'ten Nuri Pakdil'e, Cahit Zarifoğlu'ndan Erdem Bayazıt'a, Aşık Mahzuni'ye bu şehirden yükselen her ses, Türk düşünce ve edebiyat hayatında derin izler bırakmıştır. Onların kelimeleri, yaşadıkları dönemin sınırlarını da aşarak bugün de okurlarına ulaşmaya devam ediyor. Bize düşen de bu mirası daha ileri seviyede yaşatmak ve yeni eserlerle geleceğe taşımaktır. Çünkü bir şehrin edebiyatla kurduğu bağ, geçmişte yetiştirdiği isimlerle ölçüldüğü kadar, yetiştireceği gençlerle de ölçülmektedir. Bu yüzden çocuklarımızın eline kitap vermeyi, gençlerimizi yazarlarla buluşturmayı, ailelerimizin kitap fuarında birlikte vakit geçirmesini çok önemsiyoruz" diye konuştu.

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"6 Şubat depremlerinde gerçekten çok ağır bir imtihandan geçtik" diyen Başkan Görgel, "Ama bu şehir kalemi bırakmadı, sözü bırakmadı. Bu şehir, edebiyatın iyileştirici gücüne inancıyla sarıldı. Ve hamdolsun bugün yazarlarımız, şairlerimiz ve âşıklarımız tarafından çok güzel eserler hâlen çıkmaya devam ediyor. Bu yıl kitap fuarımızın ana temasını 'Gel ve Fark Et' olarak belirledik. Bu çağrının içinde hepimize dokunan bir anlam var. Gelin; insanı anlamanın, birbirimizi dinlemenin ve farklı düşünceler arasında ortak bir dil kurmanın ne kadar kıymetli olduğunu hep beraber fark edelim. Bu yıl fuarımızda 400'ü aşkın yazarı, 150 yayınevimizi binlerce okurlarımızla buluşturacağız. Söyleşiler, imza günleri ve farklı etkinliklerle edebiyatın birçok rengini aynı çatı altında toplayacağız. Ben tüm hemşehrilerimizi, özellikle çocuklarımızı, evlatlarımızı, gençlerimizi düzenlemiş olduğumuz bu güzel fuara davet ediyorum. Gelin, kitapların arasında kendimize yeni bir yol bulalım. Uluslararası Kahramanmaraş Kitap Fuarı'mızın şehrimize, ülkemize, edebiyat dünyamıza ve bütün kitapseverlere hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerine yer verdi.





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"Okumayı kaybedersek, insanlık vasfımızın çok temel bir unsurunu kaybederiz"

Cumhurbaşkanlığı Sosyal ve Gençlik Politikaları Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Kemal Sayar ise, "Bugün, hepimiz için hem yazarlıklarıyla hem de şahsiyetleriyle örneklik teşkil eden çok kıymetli edebiyatçıları yetiştiren Kahramanmaraş’ta kitaplar etrafında buluşuyoruz. Okumayı kaybedersek, insanlık vasfımızın çok temel bir unsurunu kaybederiz. Bir başkasını anlama kabiliyetimizi kaybederiz. Okumak, kendimizi başka dünyalarda bulmak demektir. Okumak, bir başkasının yerine kendimizi koyabilmek demektir. Özellikle bizim gençlerimize, öğrencilerimize roman okumayı, şiir okumayı, edebiyatla haşır neşir olmayı öğretmemiz lazım; bunu sevdirmemiz lazım. Okuyarak aslında kendi sesimizi buluruz. O yüzden kitap okumak aslında kendimizi okumaktır. Bir anlamda kendimizi tanımaktır. Eğer okumazsak, okumayı kaybedersek kendimizi tanımayı da kaybederiz. Kelimelerimiz kadar dünyamız var. Kelimelerimizin sınırları, dilimizin sınırları genişlediğinde dünyamız da genişler. İnsan bazen bir kitabı okurken yıllardır kendisine anlattığı hikâyeyi duyar ve aslında okumak iç dünyamıza kelimeler kazandırır. Okumak başka hayatlara kapımızı açmaktır; başka insanların, Afrika'da bir insanın, Rusya'da bir insanın, Filistin'de bir insanın hangi acıları yaşadığını, hangi acıların tezgâhından geçtiğini anlayabilmek, hissedebilmek ve kendimizi de o acılarla tartabilmek demektir. Nihayet kitaplar insanlığın hafızasıdır. Yüzyıl önce, iki yüzyıl önce, üç yüzyıl önce insanlar neye benziyordu, bin yıl önce insanlar nasıl hissediyordu, nelere üzülüyorlardı; bunu anlayabilmemiz için de okumamız gerekir. Ve nihayet okumak hayatı daha derinden yaşamaktır, hissettiğimiz şeyleri daha derinden hissedebilmek demektir. Bu vesileyle Kahramanmaraş’ta artık gelenekleşmiş bu çok kıymetli kitap fuarını düzenleyen, beni de bu fuara onur konuğu olarak davet eden çok kıymetli belediyemize, belediye başkanımıza teşekkür ediyorum" dedi.



"'Kahramanmaraş bir okul, Türkiye'nin hocası"

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Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Coşkun Yılmaz açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Kahramanmaraş’a gelirken zihnimde bir cümle belirmişti, 'Kahramanmaraş bir okul, Kahramanmaraş Türkiye'nin hocası, Türkiye'nin okulu' gibi bir cümle tecessüm etmişti zihnimde. Tabii UNESCO şehri olmak ayrı bir değer ama onun altını doldurmak bir başka anlam. Ama esas meziyet o sürekliliği sağlamak. Kahramanmaraş'ta bu sürekliliği sağlayabilecek niyet, irade ve beyanı gördüm, tebrik ediyorum. Bu fuarın hayata geçirilmesinde emeği bulunan Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak Kahramanmaraş'a ilgimiz; ismine, hüviyetine, kimliğine ve evsafına yaraşır bir şekilde devam edeceğini Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy'un selamlarıyla birlikte sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyorum" dedi.

Kahramanmaraş’ın edebiyat alanındaki köklü geçmişini günümüzün kültür ve sanat faaliyetleriyle buluşturan 11. Uluslararası Kahramanmaraş Kitap Fuarı, farklı yaş gruplarından kitapseverlere hitap eden zengin programıyla ziyaretçilerini ağırlıyor. Bu yıl "Gel ve Fark Et" temasıyla düzenlenen fuarda 400’ü aşkın yazar ve 150 yayınevi yer alıyor. Söyleşiler, imza günleri ve farklı etkinliklerle edebiyatın çeşitli alanlarını aynı çatı altında buluşturan organizasyon, okurların sevdikleri yazarlarla bir araya gelmesine ve yeni eserleri keşfetmesine imkân sağlıyor. Özellikle çocukların ve gençlerin kitaplarla daha güçlü bir bağ kurmasını hedefleyen fuar, ailelerin de birlikte vakit geçirebileceği kültürel bir buluşma noktası oluşturuyor. 11. Uluslararası Kahramanmaraş Kitap Fuarı, 25 Ekim Pazar akşamına kadar KAFUM’da ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.