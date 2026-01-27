Türkiye'de ilk Sakarya'da gerçekleşecek: 9-17 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek

Haberin Devamı

Sakarya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenecek olan fuar için hazırlıklar tamamlandı. Organizasyon, 9 Şubat Pazartesi günü Ofis Sanat Merkezi'nde (OSM) başlayacak. Türkiye'nin çocuk edebiyatı alanındaki önemli yayın evlerini ve yazarlarını bir araya getirecek fuar, 17 Şubat'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

Fuar kapsamında çocuk edebiyatı alanında tanınmış 38 yazar, öğrenciler ve öğretmenlerle bir araya gelecek. Toplamda 13 yayınevinin stant açacağı organizasyonda, farklı yaş gruplarına hitap eden yaklaşık 20 bin kitap okurların beğenisine sunulacak. Program dahilinde imza günleri, söyleşiler ve atölye çalışmaları gerçekleştirilecek.

Öğrencilere ücretsiz ulaşım desteği

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, fuar süresince okullardan fuar alanına ulaşım sağlanabilmesi için ücretsiz servis hizmeti vereceğini duyurdu. Bu sayede kentin farklı ilçelerindeki öğrencilerin fuara erişimi kolaylaştırılacak.

Öte yandan, Maarif Modeli Destekleme Projesi kapsamında hayata geçirilecek organizasyon, bu içerikte Türkiye'de düzenlenen ilk fuar olma özelliği taşıyor.